Foot - Mercato

Foot : Toutes les infos mercato du 1er aout

Publié le 1 août 2020 à 10h03 par La rédaction mis à jour le 1 août 2020 à 10h18

Tous les jours, le 10 Sport vous propose de retrouver dans cette section toutes les informations mercato de la journée et en direct.

Voici les informations mercato de la journée mises à jour en temps réel :



10:00 : Barcelone : Grosse désillusion pour Guardiola avec ce joueur du Barça ?



09:45 : OM : Rachat, McCourt… Une énorme confidence lâchée par le clan Ajroudi



09:30 : Real Madrid : Zidane prêt à se servir en Ligue 1 pour remplacer Sergio Ramos ?



09:00 : Barcelone : Guardiola est passé à l'action pour ce joueur du Barça !



08:30 : Barcelone : Une nouvelle désillusion pour Laurent Blanc ?



08:15 : PSG : Cette grande annonce dans le dossier Koulibaly !



07:45 : PSG : Leonardo aurait manqué le coche pour cette piste défensive !



07:30 : Barcelone : Cette nouvelle annonce de taille sur l'avenir de Messi !



07:15 : PSG : Les plans de Leonardo se compliquent pour ce joueur du Real Madrid !



07:00 : Real Madrid : Une grosse bataille à prévoir pour le «Messi japonais» ?



06:45 : PSG : Leonardo n’a pas bougé pour cet international français !



06:30 : Barcelone : Lionel Messi peut oublier Marcelo Bielsa…



06:15 : OM : Villas-Boas ne s’est pas trompé avec Balerdi !



05:45 : PSG : Paris va passer à côté de cette pépite…



05:30 : Barcelone : Les options se font rares pour ce dossier chaud de l’été !



05:15 : PSG : Ancelotti à l’origine d’un futur échec de Leonardo ?



05:00 : OM : Un renfort à 12M€ déjà à oublier pour Villas-Boas ?



04:45 : Barcelone : Le Barça a bien une idée derrière la tête avec Antoine Griezmann…



04:30 : OM : Villas-Boas aurait lâché une terrible confidence en coulisses !



04:15 : Barcelone : Le Barça prêt à faire un énorme geste pour Philippe Coutinho



04:00 : PSG : Ismaël Bennacer ne s’imagine clairement pas au PSG !



03:45 : Barcelone : Gros coup de froid pour Lautaro Martinez !



03:30 : PSG : Le Barça se tire une balle dans le pied avec Neymar !



03:15 : Real Madrid : Gareth Bale a pris une décision fracassante !



03:00 : PSG : Une piste XXL se complique pour Leonardo !



02:45 : OM : Villas-Boas a choisi le successeur de Sanson !



02:30 : PSG : Barcelone veut toujours piocher à Paris !



02:15 : OM : Une perte colossale en vue pour Villas-Boas ?



02:00 : PSG : Un gros ouf de soulagement pour Nasser Al-Khelaïfi !



01:45 : PSG : Ce joli coup au Real Madrid chamboulé par… Ancelotti ?



01:30 : Real Madrid : Une opération à 100M€ se confirme pour Zidane !



01:15 : PSG : Leonardo peut déjà oublier cette piste estivale…



00:45 : PSG : Leonardo reçoit un message clair pour cette pépite !



00:30 : Barcelone : Bartomeu reçoit un improbable appel du pied pour cet été !



00:15 : ASSE : Romeyer affiche un souhait énorme pour l'avenir de Loïc Perrin !



00:00 : Barcelone : Le nouveau crack du Barça s'enflamme pour son arrivée !

