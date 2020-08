Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Bayern prévient le PSG pour deux pistes de Leonardo !

Publié le 1 août 2020 à 19h15 par Th.B.

Alors que le PSG penserait à David Alaba et à Thiago Alcantara, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité ce samedi, Thomas Müller espère que le Bayern Munich parviendra à conserver ses deux cadres sous contrat jusqu’en juin 2021.

Depuis plusieurs semaines, David Alaba serait une option prise en considération par Leonardo pour la succession de Thiago Silva. Le profil de l’international autrichien, capable d’évoluer aux postes de latéral gauche, de défenseur central et de milieu de terrain axial, plairait particulièrement au directeur sportif du PSG. Mais le défenseur du Bayern Munich ne serait pas la seule piste activée du côté du club bavarois par le PSG. Le10sport.com vous a révélé en exclusivité ce samedi que Leonardo a dégainé une offre avoisinant les 30M€ au Bayern pour s’attacher les services de Thiago Alcantara, milieu de terrain de 29 ans dont le contrat arrivera à expiration en juin 2021, à l’instar de celui de David Alaba. Cadre de l’effectif d’Hans-Dieter Flick, Thomas Müller est monté au créneau et espère que le champion d’Allemagne pourra compter sur Alaba et Thiago Alcantara la saison prochaine et plus si affinités.

« Ce sont des joueurs extrêmement importants pour nous, et ils peuvent le rester pour les années à venir »