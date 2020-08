Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Le PSG dégaine pour Thiago Alcantara (Bayern Munich) !

Publié le 1 août 2020 à 12h45 par A.B.

Selon nos informations, le PSG a transmis une offre au Bayern Munich pour son milieu de terrain espagnol, Thiago Alcantara.

Le Bayern Munich a ouvert grand les portes d’un départ pour Thiago Alcantara. Et les clubs intéressés par le milieu de terrain espagnol sont nombreux. Manchester City et Liverpool sont les plus chauds, à ce jour. Mais il semble que le PSG souhaite se mêler à la bataille ! Selon nos informations, Leonardo aurait dégainé une offre de transfert pour Thiago Alcantara.

Un montant approchant les 30 millions d’euros

Avec un contrat courant jusqu’en juin 2021, Thiago Alcantara a été placé sur la liste des transferts au Bayern Munich. Et les Bavarois attendent un montant approchant les 30 millions d’euros pour pouvoir laisser filer leur milieu de terrain. D’après nos sources, le montant proposé par le PSG approcherait les 30 millions d’euros. Des discussions seraient en cours, entre les différentes parties. Pour Paris, ce dossier du milieu de terrain est l’un des chantiers prioritaires de Leonardo. S’il rêve de Sergej Milinkovic-Savic, le directeur sportif parisien se heurte aux exigences financières de la Lazio Rome (qui disputera la Ligue des Champions la saison prochaine), et à la concurrence solide en Europe (Manchester United, Real Madrid). Des alternatives nommées Bennacer (Milan AC), Bakayoko (Chelsea), Pellegrini (AS Rome) ont été étudiées. Mais le dossier Thiago Alcantara prend de plus en plus d’ampleur.