Adil Rami confirme sa liaison avec une star de la TV réalité !

Amadou Diawara

Champion du monde avec l'équipe de France de football en 2018, Adil Rami a raccroché les crampons. Désireux de se lancer un tout nouveau défi, l'ancien joueur de l'OM participe à l'émission Danse avec les Stars. En couple avec Ana Riera sur les parquets, Adil Rami a une liaison avec une autre personnalité de la télévision : Louana, une star de la TV réalité.

Ancien joueur de l'OM et de l'équipe de France, Adil Rami ne foule plus les pelouses pour jouer. Alors qu'il a pris sa retraite sportive, le champion du monde 2018 s'amuse désormais sur des parquets. En effet, Adil Rami participe à cette saison de Danse avec les Stars.

Adil Rami : Louane est toujours là

Faisant équipe avec Ana Riera dans l'émission Danse avec les Stars, Adil Rami est encore plus proche d'une certaine Louana. En effet, le blogueur Aqababe a fait fuiter des photos de l'ancien footballeur et de la star de la TV réalité au mois de février. Des clichés où ils sont très proches à L'Arc, une boite de nuit parisienne. Et à la fin du mois de février, Louana - candidate de La villa des cœurs brisés 9 - était présente dans le public de DALS pour encourager Adil Rami. Mais alors que personne n'a officialisé une relation amoureuse naissante, Bastos a lâché des informations croustillantes sur sa chaine YouTube ce mercredi.

«Juste comme ça pour s'amuser»

« Il va me nuire ce petit doss' (sic). J'ai fait demander à Adil, par une personne qu'il connaît bien, s'il sortait avec Louana, et ça, je l'ai fait il y a deux-trois semaines. Il aurait répondu qu'il n'était "pas intéressé du tout", qu'elle était juste comme ça pour s'amuser, car lui avait besoin d'un peu plus de substance. Mais, il semblerait qu'il soit revenu sur sa première impression, puisqu'elle est toujours là. Et peut-être qu'il a réussi à retirer la carapace, la première épaisseur, pour découvrir toute la profondeur de Louana… », a déclaré Bastos, candidat de Secret Story 10.