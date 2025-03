Danse avec les Stars - Adil Rami : Le nouveau couple surprise !

Amadou Diawara

Candidat de Danse avec les Stars cette saison, Adil Rami fait équipe avec Ana Riera. Toutefois, la danseuse professionnelle devra laisser sa place à quelqu'un d'autre lors du prochain prime. En effet, Adil Rami va débuter son show avec Ana Riera, avant que cette dernière ne soit suppléée par un proche de l'ancien footballeur durant la chorégraphie.

Ancien joueur de l'OM et de l'équipe de France, Adil Rami a pris sa retraite sportive. Pour continuer à se challenger, le champion du monde 2018 a décidé de participer à l'émission Danse avec les Stars.

Rami va être surpris par un danseur mystère

En lice pour cette saison de Danse avec les Stars, Adil Rami fait équipe avec Ana Riera. Mais lors du prochain prime, il dansera également avec un/une autre partenaire. Alors qu'il s'agit de la semaine des danseurs mystères, Adil Rami débutera sa chorégraphie avec Ana Riera, avant de voir l'un de ses proches le rejoindre sur le parquet. Ce qui le fait stresser.

«Wow, tu m'as rajouté un stress»

Dans une vidéo publiée par TF1, Adil Rami a échangé avec Ana Riera en plein entrainement, faisant part de son stress avant de danser une contemporaine avec son/sa partenaire mystère. « Je vais devoir m'entraîner à tourner, je ne sais pas faire ça », a lancé l'ancien footballeur professionnel, avant d'être rassuré par Ana Riera : « t'inquiète, on va très doucement. (...) Quand tu seras de dos, il y a ton danseur mystère qui va rentrer derrière toi ». « Il y a beaucoup de stress déjà de base pour la chorégraphie [...] devoir performer, le stress des jurys... Ce qui me stresse au-delà de tout ce que je viens d'évoquer, c'est le stress du danseur mystère », a avoué Adil Rami. « Je ne sais pas, j'ai des doutes (sur l'identité du danseur mystère). Et je ne serai plus là pour danser avec toi », a précisé Ana Riera. « Oh... C'est vrai, je n'y ai pas pensé. Wow, tu m'as rajouté un stress », s'est inquiété Adil Rami.