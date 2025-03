Cyclisme : Le geste marquant de Julian Alaphilippe

Alexandre Higounet

A l’occasion de Paris-Nice, Julian Alaphilippe a immédiatement imposé sa marque au sein de son équipe Tudor Cycling, en montrant l’exemple comme leader, sacrifiant ses chances pour travailler à la victoire de son équipier Michael Storer lors de l’étape de samedi. Des gestes très importants dans la vie d’un groupe, qui saura le lui rendre dans les grands moments.

S’il n’a pas remporté d’étape lors de Paris-Nice, Julian Alaphilippe a assurément marqué les esprits au sein de sa formation Tudor Cycling et pris rendez-vous pour l’avenir. Interrogé par directvelo.com, Morgan Lamoisson, l’un des directeurs sportifs de l’équipe suisse, s’est réjoui de ce qu’il a vu : « Sincèrement, on est très satisfaits de sa semaine sur Paris-Nice, tant sur le vélo que sur les à-côtés. Il apporte beaucoup au groupe. Il a fait une semaine pleine, il a été important dans la dynamique de groupe ».

« Julian a montré à tout le monde qu’on pouvait compter sur lui »

Outre un niveau de forme en rapport avec ce qui était attendu, Alaphilippe a immédiatement démontré son grand sens du collectif lors de l’étape de samedi, où il n’a pas hésité à se sacrifier dans le groupe de tête, effectuant un énorme travail pour faciliter la victoire d’étape de son équipier Michael Storer. Lamoisson détaille : « On n’en doutait pas mais il l’a mis en pratique et ça fait plaisir. Dès qu’il est rentré devant samedi, il a immédiatement dit à Michaël qu’il allait bosser pour lui. C’est le genre de situation qui peut décupler les forces de ton coureur. Ça doit faire quelque chose un double Champion du Monde qui roule pour toi, en effet. Personnellement, je ne l’ai jamais vécu (rire). Michaël a été épaté. Il s’est aussi rendu compte que Julian était très fort et qu’il aurait pu jouer l’étape pour lui-même. Julian a montré à tout le monde qu’on pouvait compter sur lui et je suis persuadé que ça donnera encore plus envie aux autres de lui rendre la pareille lorsqu’ils en auront l’occasion ».

« Je sais que quand j’aurais besoin d’eux, ils seront là également »

Lorsqu’un leader montre autant de générosité, l’ensemble de l’équipe est inévitablement tiré vers le haut. Un ton en-dessous des grands leaders que sont Van der Poel, Pogacar ou Evenepoel, Julian Alaphilippe aura assurément une équipe prête à tout pour lui si une grande victoire s’avère jouable : « C’est normal d’aider, j’ai des coéquipiers qui sont très forts. C’est super important de donner le maximum pour mes coéquipiers, je l’ai toujours fait. Je sais que quand j’aurai besoin d’eux, ils seront là également ». Peut-être dès samedi sur Milan San Remo ?