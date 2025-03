Cyclisme : Vers un coup de Trafalgar pour Alaphilippe ?

Alexandre Higounet

Alors que le départ de Milan San Remo approche à grands pas, Julian Alaphilippe n’est pas cité parmi les vainqueurs potentiels. Pourtant, dans l’ombre, le double champion du monde a orchestré sa montée en puissance pendant Paris-Nice. Et nul doute qu’il prendra le départ de la Primavera, une course parfaite pour son profil, avec une idée derrière la tête...

A deux jours du départ de Milan San Remo, Julian Alaphilippe sera-t-il en mesure de jouer la gagne dans le Poggio ? Au sein de la formation Tudor Cycling, on se montre prudent sur le sujet, à l’image de mots de Morgan Lamoisson, l’un des directeurs sportifs, accordés à directvelo.com : « C’est toujours très délicat de bien récupérer de Paris-Nice, surtout avec des conditions météo pareilles. C’est généralement tout l’un ou tout l’autre après une telle semaine ».

Cyclisme - Mercato : Un grand projet Evenepoel relancé ?

➡️ https://t.co/XQszFaWkLD pic.twitter.com/HEQI9zs99R — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) March 19, 2025

« Julian était très fort et il aurait pu jouer l’étape pour lui-même samedi dernier... »

Des propos qui tiennent autant d’une réalité que d’une volonté de ne surtout pas trop attirer l’attention avant la Primavera. Car entre les lignes, on comprend malgré tout que Julian Alaphilippe débarquera à Milan avec le niveau de forme espéré, comme le glisse Morgan Lamoisson : « Il est là où on voulait qu’il en soit au niveau des données, des watts. C’est dans la continuité de ce premier bloc, sachant qu’il a connu une reprise assez tardive au Portugal. Il a montré samedi qu’il était en forme. Même jeudi, il lui a manqué 400 mètres mais il était dans le coup. Le bilan est positif et c’est bien en vue du mois d’avril ». D’ailleurs, lorsqu’il évoque le travail épatant du Français samedi dernier pour favoriser la victoire de son équipier Michael Storer, le directeur sportif confie au passage : « Michaël a été épaté. Il s’est aussi rendu compte que Julian était très fort et qu’il aurait pu jouer l’étape pour lui-même ».

On ne parle pas trop de lui pour Milan San Remo, mais...

Autant d’éléments qui amènent à penser que Julian Alaphilippe aura une idée derrière la tête au départ de la Primavera, une course qu’il a déjà remportée et qui lui convient bien. L’an dernier, le Français était arrivé avec le groupe des leaders pour la victoire et cette année, il n’apparaît pas en-dessous physiquement, bien au contraire. Il est peut-être loin de l’attention des médias, mais Alaphilippe, lui, sait ce qu’il a à faire : « J’aurai un rôle de leader à assumer ». Et s’il tient le rythme d’enfer de Pogacar dans le Poggio, l’heure sera venue de tenter le coup de Trafalgar...