Deschamps au PSG : La réponse annoncée en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Récemment interrogé sur une possible signature au PSG une fois qu'il aura terminé son aventure en équipe de France, Didier Deschamps n'avait pas exclu cette option. Mais en direct sur RMC Sport jeudi soir, Daniel Riolo a jeté un gros froid sur cette piste pour Deschamps, évoquant plutôt la possibilité d'un retour à l'AS Monaco.

C'est officiel depuis janvier dernier, Didier Deschamps arrêtera son aventure en tant que sélectionneur de l'équipe de France au terme de la Coupe du Monde 2026. Mais il ne compte pas mettre un terme à sa carrière d'entraîneur pour autant, et devrait donc reprendre un club. D'ailleurs, dans un entretien accordé au Parisien le 13 février dernier, Deschamps ouvrait la porte... au PSG !

Deschamps n'exclut pas d'aller au PSG

« Entraîner le PSG ? Je ne ferme pas de porte, je serai disponible. Mais je n’ai rien en tête pour le moment. Selon les propositions, je choisirai. Je ne m’interdis rien. Je ne suis pas fixé sur quelque chose de précis. Je ne sais pas et je ne veux pas savoir de quoi sera fait mon avenir. Cela ne me préoccupe pas. Je le répète, je ne ferme aucune porte à part celle d’une autre sélection, sauf si je changeais d’idée. Mais ça m’étonnerait beaucoup », révélait le sélectionneur de l'équipe de France, qui semble donc ouvert à l'idée d'entraîner un jour le PSG.

Riolo le voit plutôt de retour à l'AS Monaco

Pourtant, en direct dans l'After Foot sur RMC Sport jeudi soir, Daniel Riolo a évoqué l'avenir de Didier Deschamps, et il le voit plutôt rebondir dans un autre club de Ligue 1 : « Moi il y a un seul truc qui désormais m’intéresse, c’est qu’est-ce qu’il fera après 2026. Est-ce qu’un club le prendra ? C’est un mystère ? Mais qui va le prendre en Ligue 1 ? Il ne va pas aller entraîner Nantes. Monaco ? C’est la seule option pour moi. L’OL ? Non. Il endort un stade. Monaco, parce que c’est à côté de chez lui », estime Riolo.