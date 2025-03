Mercato - OM : De Zerbi a «une envie immense» de partir !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé l’été dernier du côté de l’OM, Roberto De Zerbi réalise une première saison intéressante à la tête du club phocéen. Néanmoins, son profil reste très convoité en Italie, et il sera compliqué pour les dirigeants marseillais de le retenir d’ici quelques mois. D’autant que le technicien de 45 ans serait intéressé par une arrivée à l’AC Milan.

Pour sa première saison à la tête de l’OM, Roberto De Zerbi a remis l’église au centre du village. Ayant repris un club marseillais en grande difficulté l’été dernier, le technicien italien, jouissant d’une grande réputation, a souhaité repartir de zéro avec ambition, en changeant la quasi-totalité de son effectif.

De Zerbi va quitter l’OM ?

2ème de Ligue 1, l’OM espère réellement pouvoir participer à la prochaine campagne de Ligue des Champions. Avec Roberto De Zerbi à sa tête ? Les dirigeants phocéens l’espèrent. Cependant, l’entraîneur de 45 ans est sujet à de nombreuses convoitises, notamment en Italie. Journaliste proche de l’AC Milan, Carlo Pellegatti a notamment révélé que De Zerbi souhaitait rejoindre le club lombard.

« Il arriverait à Milan avec une envie immense »

« Je parle avec Allegri et il n’a jamais été contacté, pour moi, les dirigeants ne pensent pas à l’entraîneur milanais. Conte reste le chouchou en interne car il arrive toujours à tirer le meilleur de ses joueurs. Mais il n’est pas encore le magicien Houdini. J’ai parlé à des gars qui ont travaillé avec De Zerbi et ils sont tous amoureux. Il arriverait à Milan avec une envie immense. Conte et très exigeant mais arriverait avec une grosse réputation, ce qui inquiète peut-être les dirigeants », a affirmé ce dernier depuis sa chaîne YouTube.