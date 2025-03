Cyclisme : Le chiffre fou sur Milan San Remo passé loin des écrans radars

Alexandre Higounet

L’un des grands moments de la lutte entre Tadej Pogacar et Mathieu Van der Poel sur Milan San Remo s’est tenu lors de l’ascension folle de la Cipressa, menée à un train d’enfer par l’équipe UAE puis par Pogacar lui-même. Un chiffre, passé loin des écrans radars mais relevé par le Het Laatste Nieuws, est là pour en témoigner.

Tadej Pogacar n’a peut-être pas remporté Milan San Remo samedi, battu au sprint par Mathieu Van der Poel après un duel homérique, auquel aura participé de plus ou moins près Filippo Ganna, mais il ne peut assurément rien se reprocher. Le leader slovène, bien aidé par son équipe UAE Team Emirates, a vraiment fait tout ce qu’il fallait, et tout ce qui avait été prévu au départ, pour lever les bras sur la Via Roma.

Cyclisme - Mercato : Un grand projet Evenepoel relancé ?

➡️ https://t.co/XQszFaWkLD pic.twitter.com/HEQI9zs99R — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) March 19, 2025

Une vitesse de pointe incroyable lors de la Cipressa

La stratégie établie nécessitait en effet de monter la Cipressa, à 30 kilomètres de l’arrivée, à une vitesse folle pour éliminer la plupart des sprinters, afin d’arriver en petit comité dans le Poggio, en espérant que Pogacar soit en mesure d’y faire la différence. Pour cela, il fallait monter la Cipressa en moins de 9 minutes et le leader slovène y est parvenu, en 8’45’’ ou 8’59’’ selon l’endroit d’où l’on lance le chronomètre, soit une moyenne de 37,6 km/h sur les 5,6 kilomètres d’ascension à 4,1 % de moyenne. Et en haut, ils n’étaient plus que trois, Pogacar, Van der Poel et Ganna.

Une vitesse de pointe incroyable lors de la Cipressa

Mais le chiffre le plus impressionnant n’est pas celui-là. Il est plutôt passé loin des écrans radars et a été relevé par le média flamand Het Laatste Nieuws. Selon ses données Strava, Tadej Pogacar aurait atteint une vitesse de pointe de 50,4 kilomètres/heure lors de l’ascension, alors qu’il roulait sur une portion à 4,5 % ! Le Slovène a probablement atteint cette vitesse lorsqu’il a porté son attaque, mais il a ensuite poursuivi sur sa lancée jusqu’au sommet sans s’effondrer, ce qui rend ce chiffre absolument incroyable. Un chiffre qui en dit long sur l’intensité de la course lors de la Cipressa et valorise d’autant la victoire de Mathieu Van der Poel, qui est parvenu à conserver la roue du champion du monde y compris lors de son attaque.