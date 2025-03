Mercato - PSG : Coup de tonnerre, un feuilleton relancé ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Formé au PSG, qu’il a quitté en 2015, Mike Maignan aurait pu faire son retour l’été dernier. Les dirigeants parisiens en auraient fait leur priorité en cas de départ de Gianluigi Donnarumma. S’il était annoncé proche de prolonger avec l’AC Milan, l’avenir du gardien âgé de 29 ans pourrait être relancé par deux clubs de Premier League.

L’été dernier, le PSG aurait envisagé de faire revenir un de ses joueurs formés au club. En effet, RMC Sport indiquait en février dernier que le club de la capitale aurait pensé à Mike Maignan, son option numéro un, si Gianluigi Donnarumma venait à quitter le club, ce qui ne s’est finalement pas produit.

Une prolongation qui se fait toujours attendre

RMC Sport précisait également que l’international français (28 sélections) était proche de prolonger son contrat de deux ans avec l’AC Milan, qui court actuellement jusqu’en juin 2026. Ce qui n’a toujours pas été officialisé, alors que d’après les informations de TEAMtalk, deux clubs anglais seraient très intéressés par Mike Maignan.

Chelsea et Aston Villa relancent le dossier Maignan

Aston Villa et Chelsea songeraient sérieusement à essayer de recruter le gardien âgé de 29 ans l’été prochain. Les Blues le suivraient depuis plus d’un an et seraient même en contact avec son entourage. Selon TEAMtalk, l’AC Milan pourrait décider de s’en séparer en cas de non-qualification en Ligue des champions, et à moitié prix. Évalué à 80M€, Mike Maignan serait alors disponible pour 40M€, s'il ne prolonge pas d’ici-là.