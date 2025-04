Cyclisme : Ce signe qui prouve qu’Alaphilippe peut gagner la Flèche Wallonne

Alexandre Higounet

Julian Alaphilippe dispute aujourd’hui la Flèche Wallonne, la classique qui correspond le mieux à son profil et où il a souvent brillé. Certains signaux tendent à indiquer que le double champion du monde français ne devrait pas être loin des tous meilleurs tout à l’heure à l’arrivée au sommet du mur de Huy...

Engagé aujourd’hui mercredi sur la Flèche Wallonne, la classique qui lui correspond le mieux et qu’il a remportée à trois reprises dans sa carrière, Julian Alaphilippe peut-il encore espérer lever les bras au sommet du mur de Huy, alors qu’il retrouvera face à lui des ténors comme Remco Evenepoel et Tadej Pogacar ?

« Je me sens vraiment prêt à donner le maximum »

Interrogé sur le sujet par Eurosport.fr, le double champion du monde n’a pas répondu précisément, probablement faute de le savoir lui-même : « Je ne sais pas vraiment parce que je ne me pose pas la question, pour être honnête. Je fais ce que j’ai à faire, j’ai travaillé dans le bon sens, j’ai un bon feeling et je sais que ça va. Après, les autres, il y en a pour qui ça va encore mieux, mais je me sens vraiment prêt à donner le maximum. Je me suis bien fait mal aux jambes au Pays Basque, mon approche des Ardennaises a été parfaite. J’ai fait le maximum pour être ici et, surtout, je vais donner le maximum sur les courses. Donc, je me sens bien et j’ai hâte de courir. Et je pense qu’on aura des réponses après les Ardennaises ».

Son attaque en cote dimanche dernier en dit long...

En attendant de trouver une réponse sur les pentes du mur de Huy, Julian Alaphilippe dispose tout de même d’éléments lui permettant d’espérer le meilleur. La manière dont il a sorti tout le monde de sa roue (à l’exception de Pogacar) dimanche dernier dans l’une des bosses les plus dures de l’Amstel Gold Race tend à indiquer que les jambes sont très bonnes et que le Français a encore le punch pour faire la différence en cote, une qualité primordiale pour l’emporter à Huy. De surcroit, si Pogacar l’a ensuite mis dans le rouge après son offensive, Alaphilippe ne s’est pas effondré, terminant 20ème à l’arrivée, manquant de peu d’accrocher le groupe du Top 10, ce qui tend à démontrer qu’il aurait sans doute terminé dans les 10 premiers s’il n’avait pas lancé cette attaque.