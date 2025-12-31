Zinedine Zidane : La demande inattendue à la femme d'un joueur !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Zinedine Zidane est un homme au grand coeur. S'il le montre encore plus depuis qu'il est à la retraite, lui qui est engagé auprès de diverses associations, l'ancien du Real Madrid le prouvait également au cours de sa carrière de joueur. Christophe Pignol, qui a eu la possibilité d'affronter Zidane à la Juventus, a d'ailleurs une anecdote à ce propos.

Passé par l'ASSE, le FC Nantes ou encore le LOSC, Christophe Pignol a également évolué pendant 3 saisons avec l'AS Monaco. Sur le Rocher, l'ancien défenseur a notamment disputé la Ligue des Champions, atteignant la demi-finale en 1998. A l'époque, le club de la Principauté avait buté sur la Juventus d'un certain Zinedine Zidane. De quoi d'ailleurs marquer l'esprit de Christophe Pignol.

« Zidane, Deschamps, Di Livio et Del Piero viennent me voir » « Le geste qui m'a le plus touché ? Juste avant la mi-temps de la demi-finale aller de la Ligue des champions Juventus-Monaco (4-1, le 1er avril 1998), (Angelo) Di Livio me donne un coup sur la tempe qui m'envoie plusieurs jours à l'hôpital de Turin. Une usine à gaz. Je me retrouve dans une chambre à quatre ou cinq. Où (Zinédine) Zidane, (Didier) Deschamps, Di Livio et (Alessandro) Del Piero viennent me voir », racontait d'abord Christophe Pignol en 2022 pour L'Equipe.