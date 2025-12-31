Zinedine Zidane : La demande inattendue à la femme d'un joueur !

Zinedine Zidane est un homme au grand coeur. S'il le montre encore plus depuis qu'il est à la retraite, lui qui est engagé auprès de diverses associations, l'ancien du Real Madrid le prouvait également au cours de sa carrière de joueur. Christophe Pignol, qui a eu la possibilité d'affronter Zidane à la Juventus, a d'ailleurs une anecdote à ce propos.
Passé par l'ASSE, le FC Nantes ou encore le LOSC, Christophe Pignol a également évolué pendant 3 saisons avec l'AS Monaco. Sur le Rocher, l'ancien défenseur a notamment disputé la Ligue des Champions, atteignant la demi-finale en 1998. A l'époque, le club de la Principauté avait buté sur la Juventus d'un certain Zinedine Zidane. De quoi d'ailleurs marquer l'esprit de Christophe Pignol.
« Zidane, Deschamps, Di Livio et Del Piero viennent me voir »
« Le geste qui m'a le plus touché ? Juste avant la mi-temps de la demi-finale aller de la Ligue des champions Juventus-Monaco (4-1, le 1er avril 1998), (Angelo) Di Livio me donne un coup sur la tempe qui m'envoie plusieurs jours à l'hôpital de Turin. Une usine à gaz. Je me retrouve dans une chambre à quatre ou cinq. Où (Zinédine) Zidane, (Didier) Deschamps, Di Livio et (Alessandro) Del Piero viennent me voir », racontait d'abord Christophe Pignol en 2022 pour L'Equipe.
« Zidane lui a demandé si elle avait besoin de faire des courses »
L'ancien de l'AS Monaco révélait ensuite à propos de Zinedine Zidane : « La femme d'un mec qui venait de se faire opérer n'en croyait pas ses yeux. Elle n'arrêtait pas de le secouer, mais il n'arrivait pas à se réveiller de son anesthésie. Deschamps a fait en sorte que Cathy, ma femme, change d'hôtel et lui a prêté son téléphone. Zidane lui a demandé si elle avait besoin de faire des courses. La Juve, c'est la grande classe ».