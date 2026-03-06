F1 : Lewis Hamilton fixe une condition pour sa retraite, cela risque de surprendre certains fans !

Déterminé à réaliser une bien meilleure saison qu’en 2025, Lewis Hamilton arrive sur ce Grand Prix d’Australie plein de motivation. A 41 ans, le septuple champion du monde veut absolument rester compétitif. D’ailleurs, le Britannique a affirmé depuis Melbourne qu’il ne prendrait pas sa retraite avant qu’une certaine condition ne soit remplie. Et cette dernière risque de surprendre. Explications.
La saison passée, Lewis Hamilton a vécu un véritable cauchemar pour sa première saison chez Ferrari. Revanchard, le septuple champion du monde a encore de l’ambition en Formule 1, et ne veut pas entendre parler de retraite. Malgré ses 41 ans, « King Lewis » rêve toujours de huitième titre mondial, et surtout, de pouvoir piloter un jour… en Afrique !
« Je ne veux pas quitter ce sport sans qu’il y ait un Grand Prix là-bas »
En effet, depuis Melbourne où va se tenir dans les prochaines heures le premier Grand Prix de la saison 2026, Hamilton a affirmé qu’il ne prendrait pas sa retraite tant qu’il n’aurait pas disputer une course sur le continent africain. « Je ne veux pas quitter ce sport sans qu’il y ait un Grand Prix là-bas, sans avoir l’occasion d’y courir. Donc je leur mets la pression : quand est-ce que cela va arriver ? Ils fixent certaines dates et je me dis : mince, je pourrais manquer de temps, alors je vais rester ici encore un moment jusqu’à ce que cela se produise, parce que ce serait incroyable, étant donné que je suis à moitié africain », a ainsi confié le pilote britannique dans des propos relayés par Next-Gen Auto.
« J’ai des racines dans plusieurs endroits là-bas »
« J’ai des racines dans plusieurs endroits là-bas, comme le Togo et le Bénin. Je suis allé visiter le Bénin l’an dernier, le Sénégal et le Nigeria. C’est quelque chose dont je suis vraiment, vraiment fier. Je suis très fier de cette partie du monde. Je pense que c’est la plus belle partie du monde, et je n’aime pas le fait que le reste du monde en possède une si grande partie et en prenne autant sans que personne n’en parle », conclut Hamilton.