F1 : Lewis Hamilton fixe une condition pour sa retraite, cela risque de surprendre certains fans !

Déterminé à réaliser une bien meilleure saison qu’en 2025, Lewis Hamilton arrive sur ce Grand Prix d’Australie plein de motivation. A 41 ans, le septuple champion du monde veut absolument rester compétitif. D’ailleurs, le Britannique a affirmé depuis Melbourne qu’il ne prendrait pas sa retraite avant qu’une certaine condition ne soit remplie. Et cette dernière risque de surprendre. Explications.

La saison passée, Lewis Hamilton a vécu un véritable cauchemar pour sa première saison chez Ferrari. Revanchard, le septuple champion du monde a encore de l’ambition en Formule 1, et ne veut pas entendre parler de retraite. Malgré ses 41 ans, « King Lewis » rêve toujours de huitième titre mondial, et surtout, de pouvoir piloter un jour… en Afrique !

Feels good to be back. Start as you mean to go on, talk soon ✌🏾 pic.twitter.com/WpBPtaJy6j — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) March 5, 2026

« Je ne veux pas quitter ce sport sans qu’il y ait un Grand Prix là-bas » En effet, depuis Melbourne où va se tenir dans les prochaines heures le premier Grand Prix de la saison 2026, Hamilton a affirmé qu’il ne prendrait pas sa retraite tant qu’il n’aurait pas disputer une course sur le continent africain. « Je ne veux pas quitter ce sport sans qu’il y ait un Grand Prix là-bas, sans avoir l’occasion d’y courir. Donc je leur mets la pression : quand est-ce que cela va arriver ? Ils fixent certaines dates et je me dis : mince, je pourrais manquer de temps, alors je vais rester ici encore un moment jusqu’à ce que cela se produise, parce que ce serait incroyable, étant donné que je suis à moitié africain », a ainsi confié le pilote britannique dans des propos relayés par Next-Gen Auto.