Verstappen, Hamilton… Ces joueurs de Ligue 1 donnent le prochain champion du monde de Formule 1

Plus que quelques jours maintenant avant le premier Grand Prix de la saison 2026 de Formule 1. C’est ce dimanche que les pilotes vont donner le coup d’envoi en Australie. Bien évidemment, la question sera de recevoir qui succèdera à Lando Norris pour le titre de champion du monde. Alors qu’il y a plusieurs prétendants à la couronne, du côté de la Ligue 1, certains joueurs ont donné leur favori.
La saison dernière, il aura fallu attendre le dernier Grand Prix de la saison pour connaitre l’identité du champion du monde de Formule 1. Entre Lando Norris, Max Verstappen et Oscar Piastri, la bataille aura été intense et c’est finalement le pilote britannique de McLaren qui l’a emporté. Le voilà aujourd’hui avec une couronne à défendre et pour Norris, ça va commencer ce dimanche 8 mars avec le premier Grand Prix de la saison 2026 de Formule 1 en Australie. Conservera-t-il son titre ? Bien évidemment, il fera tout pour, mais derrière, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc et compagnie vont pousser pour lui prendre son bien.
Leclerc a la cote à Monaco
A l’aube de cette nouvelle saison de Formule 1, tout le monde se demande donc qui sera sacré champion du monde en 2026. La question a d’ailleurs été posée aux joueurs de l’AS Monaco. Et au sein du club de Ligue 1, les avis divergent concernant le successeur de Lando Norris comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux du club. Forcément, en Principauté, celui qui a reçu le plus de votes n’est autre que le local et pilote Ferrari, Charles Leclerc. Mais sur le Rocher, ils sont aussi nombreux à voir Max Verstappen reprendre son bien et décrocher un 5ème titre de champion du monde. Et comment ne pas croire en Lewis Hamilton, qui a également certains fans à l’AS Monaco pour aller décrocher une 8ème couronne dans quelques mois.
« Je suis venu chez Ferrari parce que j'y croyais, et j'y crois toujours »
Toujours à égalité avec Michael Schumacher, Lewis Hamilton est donc en quête de son huitième titre de champion du monde. C’est notamment pour ça qu’il a rejoint Ferrari en 2025. Cela arrivera-t-il alors en 2026 ? Avant le coup d’envoi de cette nouvelle saison, Hamilton a confié : « Les essais n'ont pas révélé grand-chose ; chacun se cachait derrière ses réservoirs de carburant. J'ai appelé Toto Wolff chez Mercedes et Zak Brown chez McLaren pour essayer de comprendre leur point de vue, mais sans succès. J'ai une certitude : après ce que nous avons vécu l'année dernière, nous pouvons gérer n'importe quelle situation. Cette équipe a tout ce qu'il faut pour gagner ; nous devons terminer le travail ensemble, avec les fans. Plus facile à dire qu'à faire, certes, mais je suis venu chez Ferrari parce que j'y croyais, et j'y crois toujours ».