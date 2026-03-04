Mercato - OM : «Peut-être que ça ne sera pas Habib Beye», le coup de froid sur RMC pour le prochain entraîneur ?

La crise a fait des dégâts à l’OM. Celle-ci a notamment précipité le départ de Roberto De Zerbi, remplacé par Habib Beye sur le banc marseillais. Le coach de 48 ans s’est engagé jusqu'en 2027. Mais sur RMC, on estime que l’ancien technicien du Stade Rennais pourrait quitter le club phocéen à l’issue de l’exercice 2025-2026.
«Tout a explosé en plein vol»
« La saison de l’OM n’est pas une réussite. En championnat, ça va être dur de faire mieux que la saison dernière. La Ligue des champions, l’objectif c’était de passer en seizièmes de finale, c’est un échec total. Tu as un entraîneur qui a dégagé. Tu as le trio qui était supposé être le point de stabilité de l’OM, ce nouveau rebond, tout a explosé en plein vol. Quelque soit la fin de saison, pour moi c’est un échec. Et en plus, il y aura une intersaison avec un nouveau président, avec un entraîneur, peut-être que ça ne sera pas Habib Beye parce qu’il a signé 18 mois » a d’abord expliqué Jérôme Rothen dans l’émission Rothen s’enflamme.
«C’est un échec si tu changes d’entraîneur et de président et que Medhi Benatia va partir»
« J’ai des doutes quant au fait que la saison se termine bien pour l’OM. J’ai des doutes quant au fait qu’Habib Beye atteigne des sommets très élevés, à savoir finir en Ligue des champions et gagner la Coupe de France. Et ce n’est pas être anti-Marseillais que d’avoir des doutes sur le fait que cette équipe puisse être capable de faire ça. Les 8-9 premiers mois de la saison me confortent là-dedans. Et il n’y a personne qui peut me contredire sur ce qui se passe. C’est un échec parce que tu as essayé de construire quelque chose avec De Zerbi et tu as raté. C’est un échec si tu changes d’entraîneur et de président et que Medhi Benatia va partir » a ensuite ajouté l’ancien du PSG.