Mercato - OM : «Peut-être que ça ne sera pas Habib Beye», le coup de froid sur RMC pour le prochain entraîneur ?

Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines maintenant, l’OM est dans une situation délicate. Le club phocéen fait face à une crise importante, qui a déjà fait des dégâts puisqu’elle a précipité le départ de Roberto De Zerbi. Le technicien italien a été remplacé par Habib Beye, qui s’est engagé jusqu'en 2027. Sur RMC, on estime pourtant que le coach de 48 ans pourrait voir son aventure sur la Canebière se terminer dès l’issue de la saison.

«Tout a explosé en plein vol» « La saison de l’OM n’est pas une réussite. En championnat, ça va être dur de faire mieux que la saison dernière. La Ligue des champions, l’objectif c’était de passer en seizièmes de finale, c’est un échec total. Tu as un entraîneur qui a dégagé. Tu as le trio qui était supposé être le point de stabilité de l’OM, ce nouveau rebond, tout a explosé en plein vol. Quelque soit la fin de saison, pour moi c’est un échec. Et en plus, il y aura une intersaison avec un nouveau président, avec un entraîneur, peut-être que ça ne sera pas Habib Beye parce qu’il a signé 18 mois » a d’abord expliqué Jérôme Rothen dans l’émission Rothen s’enflamme.