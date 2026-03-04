Mercato - PSG : Il signe à Paris au meilleur moment, «c’est lui qui a changé le visage de l'équipe»

Alexis Brunet

La saison dernière, le PSG a remporté presque toutes les compétitions qu’il a disputées. Le club de la capitale a notamment mis la main sur la Ligue des champions et il peut notamment remercier un joueur qui a totalement changé le visage de l’équipe de Luis Enrique à en croire un journaliste bien connu.

Les supporters du PSG ont vécu une saison pour le moins historique l’année dernière. Pour la première fois de son histoire, le club de la capitale a mis la main sur la Ligue des champions en s’imposant 5-0 en finale contre l’Inter Milan. Cela n’est pas tout car les Parisiens ont également remporté la Ligue 1, la Coupe de France, la Supercoupe d’Europe, la Coupe du monde des clubs, la Coupe intercontinentale ainsi que le Trophée des champions.

Mercato - PSG : Le prochain transfert est annoncé dans la presse (et c'est inattendu) https://t.co/0jdAoT4fB5 — le10sport (@le10sport) March 3, 2026

« Il avait réussi à transcender cette attaque » La saison dernière, le PSG avait décidé de recruter Khvicha Kvaratskhelia lors du mercato hivernal. L’arrivée du Géorgien avait permis au club de la capitale de réaliser de grandes choses, mais cette année l’attaquant est moins impactant, ce qu’a souligné le journaliste Fabrice Hawkins dans l’After Foot. « Je suis un peu déçu de ce que produit Kvara depuis le début de la saison maintenant. C’est un joueur que j’apprécie beaucoup, qui a énormément apporté au PSG la saison passée quand il est arrivé. C’est lui qui a changé le visage en partie. Il avait réussi à transcender cette attaque. C’est vrai qu’on a du mal à voir le même Kvara depuis le début de la saison. Même au-delà des statistiques, dans ce qu’il peut dégager sur le terrain, ses courses, on a l’impression qu’il en veut moins. »