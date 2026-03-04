Un joueur du PSG en danger pour la Coupe du monde : Le coup de pression dissimulé de Deschamps ?

Axel Cornic

Dans seulement quelques mois, l’équipe de France va disputer la Coupe du monde, la dernière de Didier Deschamps en tant que sélectionneurs. Evidemment la pression monte pour savoir qui sera du voyage et du côté du Paris Saint-Germain, il y a un joueur qui pourrait bien perdre sa place.

La saison dernière, Luis Enrique a réussi à construire l’un des collectifs les plus fort de la planète, avec chaque joueur qui semblait se sacrifier pour l’autre. Mais quelque chose s’est cassé l’été dernier. Le PSG n’est en effet plus aussi solide qu’auparavant et même si certains pointent le doigt sur les cadences infernales du calendrier, le mal pourrait bien être ailleurs...

Mercato - PSG : «Proche de signer» à Barcelone, le transfert avorté révélé des années plus tard https://t.co/Yeu1zpMlap — le10sport (@le10sport) March 4, 2026

Chevalier en grosse difficulté au PSG Car l’un des gros changements à Paris, a surtout été dans les cages. Considéré comme l’un des meilleurs gardiens au monde, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie par un Luis Enrique désireux d’avoir un gardien plus à l’aise au pied. Lucas Chevalier est ainsi arrivé, mais le moins que l’on puisse dire c’est qu’il est très loin de ce à quoi on pouvait s’attendre. Et cela n’a pas échappé à Didier Deschamps, puisque plusieurs sources ont annoncé ces derniers jours que le joueur du PSG pourrait bien sortir du giron de l’équipe de France à quelques mois de la Coupe du monde.