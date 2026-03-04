Lewis Hamilton : «Ils ont flirté tout le temps», son rendez-vous galant avec une star avant Kim Kardashian !

Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines maintenant, la vie sentimentale de Lewis Hamilton fait parler. Le septuple champion du monde de F1 semble avoir retrouvé l’amour dans les bras de Kim Kardashian. Mais avant de se mettre en couple avec la femme d’affaires américaine, le pilote de Ferrari a vécu une courte aventure avec une autre star. Et une source a dévoilé quelques détails de leur rendez-vous galant.

Depuis sa séparation avec Nicole Scherzinger en 2015, Lewis Hamilton se faisait plutôt discret concernant sa vie amoureuse. Le septuple champion du monde de F1 fait toutefois parler de lui depuis quelques semaines. Après de nombreuses rumeurs, le pilote de Ferrari a officialisé sa relation avec Kim Kardashian lors d’une apparition remarquée au Super Bowl. Mais avant de se mettre en couple avec la superstar américaine, le Britannique a vécu une courte aventure avec une autre femme célèbre.

Lewis Hamilton - Nouvelle escapade secrète avec Kim Kardashian : La vidéo qui fait parler ! https://t.co/J347BnmvCk — le10sport (@le10sport) March 2, 2026

«Sofia était tellement absorbée par la conversation que...» En effet, Lewis Hamilton aurait entretenu une liaison avec Sofia Vergara en 2025. Le pilote de 41 ans et l’actrice de Modern Family auraient même eu un rendez-vous galant dans un restaurant de New-York. « Ils ont flirté tout le temps, Sofia était tellement absorbée par la conversation qu’elle n’a pas touché à la nourriture » a confié une source à TMZ. Après leur repas, Lewis Hamilton et Sofia Vergara auraient discuté sur le trottoir à l’extérieur, avant que cette dernière ne monte dans un SUV noir.