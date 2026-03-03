Une femme bientôt en Formule 1 ? La Française qui «rêve» de rejoindre Verstappen et Hamilton

Pierrick Levallet

Et si la F1 voyait une femme débarquer en tant que pilote ? Dans un environnement majoritairement dominé par les hommes, une Française rêve pourtant de côtoyer un jour Lewis Hamilton et Max Verstappen sur la grille. Elle n’a d’ailleurs pas caché ses ambitions, elle qui entend profiter de chaque opportunité pour tenter d’accomplir son objectif ultime.

Depuis des années maintenant, la F1 est dominée par les hommes. Mais avec la société qui évolue d’année en année, la discipline pourrait peut-être voir une femme débarquer sur la grille prochainement. Le sujet fait en tout cas parler depuis un moment maintenant. Une Française continue d’ailleurs de rêver de côtoyer un jour Max Verstappen et Lewis Hamilton en tant que pilote.

Lewis Hamilton - Nouvelle escapade secrète avec Kim Kardashian : La vidéo qui fait parler ! https://t.co/J347BnmvCk — le10sport (@le10sport) March 2, 2026

«Le rêve ultime est la Formule 1» Vainqueur de la F1 Academy, Doriane Pin est devenue pilote développement chez Mercedes, comme son compatriote Théo Pourchaire. « J’étais pilote junior chez Mercedes depuis deux ans et j’ai été promue à un rôle plus important au sein de l’écurie de Formule 1. Je travaille désormais plus directement avec l’équipe, avec davantage de responsabilités, en tant que pilote de développement. Mon rôle consiste à travailler sur le simulateur pour contribuer au développement de la voiture, mais aussi à accompagner la jeune pilote américaine Peyton Wescott, qui va intégrer cette saison la F1 Academy avec Mercedes. Ce sont des missions très excitantes car c’est une nouvelle étape dans ma carrière. Quand on est pilote et que le rêve ultime est la Formule 1, travailler avec une équipe de F1 est évidemment extrêmement positif. C’est une opportunité précieuse pour tenter, un jour, d’atteindre cet objectif » a-t-elle d’ailleurs expliqué dans un entretien accordé à Ouest France.