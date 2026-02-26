Inquiétude pour Victor Wembanyama : «Je dois suivre un traitement»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'il continue de sortir des lignes de statistiques très complètes, Victor Wembenyama reconnaît qu'il commence à être fatigué, notamment face aux défenses des équipes adverses qui s'adaptent de plus en plus. Le Français annonce qu'il va prendre un traitement.

Lancés sur une magnifique série de 10 victoires consécutives, les Spurs foncent vers la première place de la Conférence Ouest après leur succès contre les Raptors (110-107). San Antonio peut donc nourrir de belles ambitions cette saison avec une qualification quasiment acquise pour les playoffs. Et pour cela, les Spurs peuvent s'appuyer sur un grand Victor Wembanyama.

👽 𝗜𝗟 𝗟𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗘… 𝗦𝗔𝗡𝗦 𝗦𝗔𝗨𝗧𝗘𝗥 !



C'est rien, c'est Victor Wembanyama 🇫🇷pic.twitter.com/Is8Jsf4dwn — Basket USA 🏀 (@basketusa) February 26, 2026

«Je n'étais pas en forme» Avec douze points, huit rebonds et cinq contres, le Français a encore été important, mais semble toutefois dans une petite forme. Et pour cause, il n'a pas dormi avant le match. « Tous ces changements d'heure, en arrivant de Los Angeles, en rentrant tard de Detroit... Je dois faire mieux, je dois suivre un traitement et dormir. Je n'étais pas en forme », a-t-il raconté en conférence de presse avant toutefois de se réjouir de la façon dont les Spurs défendent : « Nous sommes très fiers de défendre ainsi, on y prend plaisir. C'est la première chose à laquelle je pense. Si on a gagné ce match, ce n'est parce qu'on a joué un meilleur basket que les Raptors. Nos lancers francs sur la fin de rencontre sont un résumé de la soirée »