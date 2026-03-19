Mercato - OM : La mèche est vendue pour le transfert de Greenwood ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Considéré comme le meilleur élément offensif de l'OM depuis bientôt deux ans, Mason Greenwood attire forcément l'oeil sur le marché des transferts. D'ailleurs, selon certains observateurs, la tête de l'attaquant anglais n'est peut-être plus forcément à l'OM, d'autant que la Juventus Turin semble positionnée sur son profil en vue du prochain mercato.

Recruté par l'OM en provenance de Manchester United pour 26M€ à l'été 2024, Mason Greenwood (24 ans) s'est très rapidement rend indispensable au sein du onze-type marseillais. L'attaquant anglais comptabilise 25 buts et 8 passes décisives en 38 apparitions cette saison (toutes compétitions confondues), et après avoir déjà été annoncé sur le départ l'été dernier, Greenwood fait déjà l'objet de spéculations en vue de la prochaine période de mercato puisque la Juventus Turin serait très intéressée par le numéro 10 de l'OM.

«Urgence» à l'OM : Un nouveau changement d'entraîneur déjà fixé ? https://t.co/h3OX0GEKgt — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

« Il se dit : "Je vais quitter le navire" » Maxime Chanot, consultant sur RMC, a récemment expliqué que Mason Greenwood avait certainement déjà la tête loin de l'OM malgré un contrat qui court jusqu'en 2029 : « Greenwood, il n'y est plus. Avec tout ce qu'il s'est passé, il est dans une phase dans laquelle il se dit : "Je vais quitter le navire". Là aujourd'hui, il a des statistiques qui parlent pour lui, mais je l'avais dit déjà il y a deux semaines, on m'était un peu tombé dessus. Même dans son body langage, tu le vois dans la manière dont il se comporte... J'avais dit que peut-être que pour le laisser concerner, il aurait fallu lui donner le brassard. C'est peut-être une connerie, mais quand je vois le comportement et l'attitude qu'il a actuellement... », a-t-il expliqué, vendant donc peut-être la mèche quant au futur transfert de Greenwood.