Tennis

Victime de racisme contre Murray, Kyrgios pousse un énorme coup de gueule !

Publié le 12 juin 2022 à 12h35 par Amadou Diawara

Opposé à Andy Murray ce samedi en demi-finale du tournoi de Stuttgart, Nick Kyrgios a été victime d'insultes racistes proférées par un spectateur. Sur les réseaux sociaux, le tennisman Australien a tenu à taper du poing sur la table et à dénoncer ce type de comportement pour que, ni lui, ni personne d'autre, ne revive un tel moment.

Ce samedi, Nick Kyrgios est sorti de ses gonds. Lors de sa confrontation face à Andy Murray en demi-finale du tournoi de Stuttgart, le joueur australien a perdu son sang froid et a cassé sa raquette avant d'avoir une prise de bec avec une poignée de spectateurs. Résultat, Nick Kyrgios a écopé d'un point, puis d'un jeu de pénalité. Battu par Andy Murray lors de ce duel au sommet (7-6, 6-2), le natif de Camberra a très vite digéré sa défaite, mais il n'a pas du tout digéré les paroles d'un spectateur en particulier. Dans une story sur Instagram , Nick Kyrgios a annoncé qu'il avait été victime d'insultes racistes, avant de pousser une nouvelle colère via les réseaux sociaux.

View this post on Instagram A post shared by Nick Kyrgios (@k1ngkyrg1os)

«Il y a une chose que je ne tolérerai jamais : les spectateurs qui insultent les athlètes»

« Quand cela cessera-t-il ? Je parle ici de toutes ces injures racistes qui viennent des tribunes. J'admets que mon comportement n'est pas parfait tout le temps, mais entendre "espèce de petit mouton noir, ferme-la et joue"... Ce genre de petits commentaires ne sont pas acceptables. Moi, quand je m'en prends au public, je suis pénalisé. C'est le bordel » , a pesté Nick Kyrgios peu après sa défaite contre Andy Murray. Dans la foulée, l'Australien en a remis une couche, poussant un énorme coup de gueule sur Instagram .

«Mes jeunes athlètes, j'espère que ce message sera entendu»