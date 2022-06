Tennis

L'énorme colère de Kyrgios, qui lance une polémique après un cas de racisme face à Murray !

12 juin 2022

Ce samedi, Nick Kyrgios s'est incliné face à Andy Murray en demi-finale du tournoi de Stuttgart. Alors qu'il a écopé d'un jeu de pénalité, l'Australien n'a pas retenu cette sanction ou sa défaite à l'issue de la rencontre. Sur les réseaux sociaux, Nick Kyrgios s'est indigné après avoir été victime d'insultes racistes proférées par un spectateur.

En lice pour le tournoi de Stuttgart, Nick Kyrgios a fait un sans faute jusqu'à son duel face à Andy Murray en demi-finale. En effet, l'Australien s'est défait de Jiří Lehečka (7-6, 6-3) en deux sets en seizième de finale du tournoi allemand ce mardi. Opposé à Nikoloz Basilashvili au tour suivant, Nick Kyrgios a cette fois eu besoin de trois sets pour l'emporter deux jours plus tard. Mené d'un set par Nikoloz Basilashvili, le tennisman de 27 ans a trouvé les ressources nécessaires pour revenir à hauteur, avant de prendre les devants et de s'imposer (6-7, 6-4, 6-3), validant ainsi son ticket pour les quarts de finale du tournoi de Stuttgart. Pour ce rendez-vous prévu vendredi, Nick Kyrgios avait affaire à Márton Fucsovics. Et pour rejoindre le dernier carré de la compétition allemande, le natif de Camberra n'a pas eu besoin de forcer son tennis, puisqu'il a pu profiter de l'abandon de son adversaire seulement quelques jeux après le début de la deuxième manche, sachant qu'il avait remporté le premier set (7-6, 3-0). Grâce à toutes ses victoires, Nick Kyrgios s'est offert le droit d'affronter Andy Murray en demi-finale du tournoi de Stuttgart. Mais malheureusement pour l'Australien, ce choc ne s'est pas du tout passé comme il aurait pu l'espérer, et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, Nick Kyrgios a perdu son sang froid lors de la rencontre. En effet, le géant d'1m93 a cassé sa raquette, avant d'avoir un échange musclé avec un groupe de spectateurs. Et l'arbitre ne lui a pas fait de cadeaux, puisqu'il lui a infligé un point, puis un jeu de pénalité. Ensuite, Nick Kyrgios a finalement perdu son bras de fer face à Andy Murray après deux sets (7-6, 6-2). Enfin, l'Australien a été victime d'injures racistes.

«Espèce de petit mouton noir, ferme-la et joue»