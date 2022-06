Tennis

Après Roland-Garros, Djokovic prend une grande décision pour Wimbledon

Publié le 9 juin 2022 à 22h35 par Dan Marciano

Eliminé par Rafael Nadal en quart de finale de Roland-Garros, Novak Djokovic ne devrait pas réapparaître sur les courts de tennis avant Wimbledon, qui débutera le 27 juin prochain. Le joueur ne s'est inscrit à aucun tournoi de préparation et disputera ses premiers matches sur gazon lors du Grand Chelem londonien.

A Roland-Garros, Rafael Nadal était, une nouvelle fois, trop fort pour Novak Djokovic. Au terme d'un nouveau classique, le joueur espagnol a vaincu le Serbe, tenant du titre, en quatre sets (6/2 4/6 6/2 7/6). « Bravo à lui, il a été meilleur dans les moments importants. Je n'ai pas bien commencé et en revenant à une manche partout je me suis dit que j'étais de retour. Mais il a eu deux ou trois jeux fantastiques au début du troisième set. Il a réussi à jouer son meilleur tennis aux moments clés. Il mérite cette victoire, sans aucun doute. Dans un tel match vous avez des hauts et des bas, dans votre jeu mais aussi mentalement. J'ai tout donné, j'aurais pu faire mieux mais je suis fier de m'être battu jusqu'au bout » confiait Djokovic au terme d'un duel d'une durée de 4h12. Après cette défaite, le numéro un mondial ressentait le besoin de faire une pause avec le tennis. Quelques jours plus tard, il s'envolait pour Belgrade, avant de poser ses valises au Monténégro.



🎾 "Je ne peux pas dormir. C’était comme s’il manquait d’énergie et qu’il ne croyait pas suffisamment qu’il pouvait gagner"



Pour @Tennis_Majors, l’entraîneur de Novak Djokovic n’a pas mâché ses mots en analysant la défaite contre Nadal



À lire @Le10Sporthttps://t.co/9YxdPoQCVF — Bernard Colas (@BernardCls) June 7, 2022

Djokovic ne disputera aucun tournoi avant Wimbledon