Mbappé : Le divorce qui régale le PSG !

Pierrick Levallet

Entre Kylian Mbappé et le PSG, le divorce est total. Parti libre pour signer au Real Madrid l’été dernier, l’international français continue de réclamer 55M€ à son ancien club. En attendant que ce litige soit réglé, la saison se poursuit. Et sur le plan sportif, le départ de l’attaquant de 26 ans a été bénéfique aux Rouge-et-Bleu.

La rupture est totale entre Kylian Mbappé et le PSG ! C’est même la guerre entre les deux parties. Après la fin de son contrat dans la capitale, l’international français a signé libre au Real Madrid. Et dans la foulée, le natif de Bondy a ouvert un litige auprès de la LFP pour réclamer 55M€ à son ancien club. L’affaire n’a pas encore été réglée, et le feuilleton ne semble pas près de se terminer.

Le départ de Mbappé a libéré le PSG !

En attendant, la saison se poursuit, et le PSG continue d’obtenir d’excellents résultats sans Kylian Mbappé. Il y a presque un an, Luis Enrique avait indiqué que son équipe allait être meilleure sans la star de 26 ans. Et il n’a pas menti. Comme le rapporte SPORT, le départ de Kylian Mbappé a permis au coach du PSG de composer une équipe à son goût, tant sur le plan tactique que sur les noms. Luis Enrique a imposé son style au sein de la formation parisienne, et cela a fini par payer.

Le PSG se régale sans Mbappé

Le média espagnol que les récents résultats sont évidemment positifs, le PSG s’étant donné une sérieuse option sur la qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions après sa victoire contre Aston Villa mercredi dernier (3-1). Sans le capitaine de l’équipe de France, les Rouge-et-Bleu se sont montrés bien plus compétitifs cette saison. Kylian Mbappé, lui, fait plutôt preuve d’irrégularité au Real Madrid en ce moment, de quoi régaler le PSG.