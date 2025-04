Transferts : La séparation difficile qui l'a amené au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Quelques années avec Lionel Messi et même Neymar, Maxwell avait lui aussi quitté le FC Barcelone pour rejoindre le PSG. C'est en janvier 2012 que le latéral brésilien avait posé ses valises dans la capitale française en provenance de Catalogne. Mais pourquoi avoir fait un tel choix de carrière ? Maxwell est revenu sur son transfert au PSG.

Après Cruzeiro, l'Ajax Amsterdam, l'Inter Milan et le FC Barcelone, c'est au PSG que Maxwell a poursuivi et terminé sa carrière de joueur de football professionnel. Ayant disputé 89 matchs en Catalogne, le Brésilien avait ainsi pris la décision de rejoindre le club de la capitale à partir de janvier 2012, aux prémices donc du projet du Qatar à Paris. Si quitter Barcelone n'aura pas été facile pour Maxwell, le discours de Leonardo, alors directeur sportif du PSG, a fini par le convaincre.

« C’est Leonardo qui m’appelle »

Joueur du PSG de 2012 à 2017, Maxwell s'est exprimé sur sa décision de signer pour le club de la capitale. Pour Secrets de Stars, celui qui avait donc quitté le FC Barcelone a fait savoir : « Pourquoi je décide de partir pour le PSG ? Pour plein de raisons. A l’époque, je sortais d’une blessure à Barcelone, je ne jouais pas beaucoup. C’est Leonardo qui m’appelle, on était en train de jouer le Mondial des Clubs au Japon en décembre et lui, il me présente le projet du PSG. J’ai été honnête avec lui, je ne connaissais pas beaucoup le foot français. Leonardo m’explique le projet du PSG, ce qu’il veut comme équipe ».

« Pour moi, c’était le moment de partir »

« Le PSG était un jeune club, mais aussi un club qui voulait construire un nouveau projet. Je me suis dit que c’est une expérience de commencer au début du projet, c’était un pari, c’était difficile mais je me suis vu comme un participant du projet dès le début. J’ai cru dans le projet de Leonardo, je savais qu’Ancelotti était en train d’arriver. Pour moi, c’était le moment de partir, même si Barcelone c’était difficile de partir en termes de vie pour ma famille, de laisser une énorme équipe. J’ai beaucoup discuté avec Mino Raiola et on a décidé de partir pour un nouveau projet », a enchainé Maxwell.