F1 : Transfert avec Verstappen, Pierre Gasly est impliqué !

Comme officialisé depuis plusieurs semaines, Isack Hadjar a rejoint Red Bull et Max Verstappen pour la saison 2026. Le jeune pilote français, qui s’apprête à relever un immense défi, a tenu à remercier Racing Bulls mais aussi Pierre Gasly, qui selon lui, lui ont permis d’atteindre cet objectif aussi rapidement.

Un nouveau coéquipier pour Max Verstappen. Le quadruple champion du monde va voir débarquer Isack Hadjar à ses côtés chez Red Bull en 2026. Promu au sein de l’écurie autrichienne après une première année prometteuse chez Racing Bulls, le pilote né en 2004 se sent prêt pour relever cet immense défi.

« Je dois beaucoup à Pierre Gasly » Néanmoins, Hadjar n’oublie pas d’où il vient, et a souhaité remercier chaleureusement Racing Bulls et son mentor Pierre Gasly pour lui avoir permis d’arriver aussi fort en Formule 1 : « Je n’aurais pas pu rêver d’une meilleure équipe pour commencer ma carrière en F1. Ils ont l’habitude de développer des jeunes, tout simplement. Je dois beaucoup à Pierre Gasly, avec qui j’ai passé la majeure partie de l’hiver », confie-t-il dans des propos relayés par Next-Gen Auto.