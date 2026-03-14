F1 : «Il y avait un requin», la grosse frayeur de Lewis Hamilton !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le week-end dernier, les pilotes de Formule 1 ont retrouvé la compétition après la pause hivernale. En effet, ils ont disputé comme souvent le premier Grand Prix de la saison en Australie. Une course qui a réussi à Lewis Hamilton au cours de sa carrière puisqu'il a gagné 2 fois et compte 5 deuxièmes places. Mais sa préparation a parfois été compliquée...

4ème du Grand Prix derrière son coéquipier Charles Leclerc pour démarrer la saison, Lewis Hamilton connaît des débuts plutôt satisfaisants pour sa deuxième année chez Ferrari. Le pilote britannique, qui n'a pas réussi à décrocher le moindre podium en 2025, peut viser plus haut. En 2023, il est revenu sur un épisode qui a perturbé sa préparation pour la course à cause d'un requin.

Formule 1 : Lewis Hamilton soupçonne Mercedes, «je sais comment ça fonctionne là-bas…» https://t.co/3uE4JdnB1N — le10sport (@le10sport) March 14, 2026

Lewis Hamilton terrifié par un requin En 2023, alors qu'il courait encore pour Mercedes, Lewis Hamilton a réussi une belle course en Australie puisqu'il a terminé deuxième, son meilleur résultat cette année-là avec la course en Espagne et au Mexique. Pourtant tout aurait pu mal tourner avant la compétition, la faute à... un requin. Le Britannique s'était autorisé une petite sortie en surf alors que la course était déjà la 3ème de la saison. Une chose est sûre, cette petite session de surf l'a marqué.