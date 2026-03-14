F1 : «Il y avait un requin», la grosse frayeur de Lewis Hamilton !

Le week-end dernier, les pilotes de Formule 1 ont retrouvé la compétition après la pause hivernale. En effet, ils ont disputé comme souvent le premier Grand Prix de la saison en Australie. Une course qui a réussi à Lewis Hamilton au cours de sa carrière puisqu'il a gagné 2 fois et compte 5 deuxièmes places. Mais sa préparation a parfois été compliquée...
4ème du Grand Prix derrière son coéquipier Charles Leclerc pour démarrer la saison, Lewis Hamilton connaît des débuts plutôt satisfaisants pour sa deuxième année chez Ferrari. Le pilote britannique, qui n'a pas réussi à décrocher le moindre podium en 2025, peut viser plus haut. En 2023, il est revenu sur un épisode qui a perturbé sa préparation pour la course à cause d'un requin.
Lewis Hamilton terrifié par un requin
En 2023, alors qu'il courait encore pour Mercedes, Lewis Hamilton a réussi une belle course en Australie puisqu'il a terminé deuxième, son meilleur résultat cette année-là avec la course en Espagne et au Mexique. Pourtant tout aurait pu mal tourner avant la compétition, la faute à... un requin. Le Britannique s'était autorisé une petite sortie en surf alors que la course était déjà la 3ème de la saison. Une chose est sûre, cette petite session de surf l'a marqué.
« Ces Australiens sont des grands malades »
A l'époque, Lewis Hamilton avait pris la parole en conférence de presse pour raconter ce petit passage de surf. « J'étais à Byron Bay, c'était incroyable. C'est mon nouvel endroit préféré. J'ai donc décidé d'aller surfer. Mais on m'a appris qu'il y avait un requin dans la zone, cela m'a terrifié. Ils étaient là genre "non, mais tout ira bien, s'il vient, tu lui mets un coup dans le museau". Ces Australiens sont des grands malades » déclare-t-il d'après des propos rapportés par RTL info. Une chose est sûre, il n'est sûrement pas reparti surfer en présence de requins.