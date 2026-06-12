Cyclisme - Tour de France : C'est prouvé, Seixas n'a pas peur !

Quand bien même il sait que l'objectif principal reste de monter en puissance pour arriver au maximum de ses capacités pour le départ du Tour de France, Paul Seixas vise la victoire au classement général du Tour Auvergne-Rhône Alpes. Et au matin des trois grosses étapes alpestres, le jeune champion français prouve qu'il n'est pas du genre à reculer devant l'événement, à l'image d'un certain Bernard Hinault...
Paul Seixas, au-delà de ses qualités physiques exceptionnelles qui le propulsent désormais vers le statut de rival de Pogacar pour les années à venir, démontre ces derniers temps qu'il dispose aussi d'un mental de champion. Après avoir connu un premier contretemps dans son ascension lors du contre-la-montre par équipe comptant pour la troisième étape du Tour Auvergne-Rhône Alpes, le Français est ainsi resté positif et confiant, sans se laisser une seconde manger par l'événement ni absorber par une pression négative, boostant au contraire son équipe pour les rendez-vous alpestres.
Loin d'être écrasé par l'événement...
Au matin de la première étape dans les Alpes ce vendredi, Paul Seixas a encore démontré sa force mentale. Alors qu'il aurait là aussi pu ressentir une certaine pression, le prodige tricolore n'a pas hésité à annoncer qu'il se montrerait offensif et que la bagarre en course allait se charger de montrer la vérité des rapports de force.
« Désormais, je pense qu'il n'y aura plus beaucoup de guerre psychologique, tout sera une question de puissance »
Seixas a ainsi déclaré, dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Oui, sans aucun doute, nous voulons rendre la course plus difficile aujourd'hui. Nous nous attendons donc à une guerre d'usure et ce sera une bonne journée pour nous tester. Aujourd'hui, l'arrivée n'est pas très difficile, donc voilà, nous ne prévoyons pas de grandes différences. Mais l'objectif est de tester les jambes et de voir comment elles réagissent. Désormais, je pense qu'il n'y aura plus beaucoup de guerre psychologique, tout sera une question de puissance. On peut regarder les deux étapes après celle d'aujourd'hui, ça va être très difficile. Donc maintenant, il s'agit vraiment de se tester aujourd'hui pour voir comment on se comportera dans les prochains jours ». Des mots qui ne sont pas sans rappeler ce que pouvait déclarer à l'époque un certain Bernard Hinault et qui surtout témoignent que le leader de Décathlon CMA CGM n'est pas du genre à se laisser écraser par l'événement. Autant de signaux très intéressants avant le Tour de France.