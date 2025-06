«La vente était prévue», la grande annonce de l’OM

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Luis Henrique a fini par rejoindre l'Inter en début de mercato contre un chèque de 25M€. Un choix redouté par Roberto de Zerbi, qui n'a rien pu faire pour retenir l'attaquant brésilien. Désormais lié au finaliste de la dernière Ligue des champions jusqu'en 2030, le joueur a fait ses adieux au club marseillais ce mercredi.

C’était dans les tuyaux, c’est officiel depuis plusieurs jours. Luis Henrique ne disputera pas la Ligue des champions avec l’ OM la saison prochaine, mais avec l ’Inter. L’attaquant brésilien a rejoint le club milanais pour cinq saisons. Une vente attendue par Roberto de Zerbi, qui a très vite été mis au courant des envies de départ de son joueur. « La vente était prévue, même si c'était un joueur important et titulaire. On a dû s'y résoudre » a confié De Zerbi au cours d’un entretien accordé au podcast italien Supernova.

L'hommage de De Zerbi à Luis Henrique

Au cours de l’entretien, l’entraîneur de l’OM s’est dit profondément touché par les propos de Luis Henrique, qui l’a qualifié de meilleur entraîneur qu’il ait connu. « Les joueurs n'ont pas besoin des entraîneurs pour être bons. Nous essayons simplement de les aider à se mettre dans la meilleure position et à leur donner confiance. C'est un Brésilien de Rio, il a besoin d'un peu plus d'affection. Le travail d'entraîneur est beaucoup mental, il faut trouver la bonne clé pour chaque joueur, ce qui n'est pas toujours facile. On a très bien travaillé ensemble » a déclaré De Zerbi dans des propos rapportés par Le Phocéen.