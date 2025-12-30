Transfert à 20M€ : Le Paris FC a trouvé le joueur parfait !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la recherche de renforts, notamment au milieu de terrain, le Paris FC pourrait avoir trouvé le profil parfait en la personne de Marshall Munetsi. Âgé de 29 ans, l’international zimbabwéen a quitté le Stade de Reims en janvier dernier dans le cadre d’un transfert estimé à 20M€ pour s’engager avec Wolverhampton.

Actuel 14e de Ligue 1 avec seulement cinq points d’avance sur les deux derniers, le FC Nantes et Metz, le Paris FC compte sur le mercato hivernal pour se renforcer et assurer son maintien sans trop de problèmes. C’est notamment le milieu de terrain qui a été ciblé par la direction parisienne, secteur qui pourrait voir arriver un joueur connaissant bien le championnat de France.

Munetsi, le renfort parfait pour le Paris FC ? En effet, d’après les informations de Foot Mercato, le Paris FC serait très intéressé par Marshall Munetsi. Après y avoir passé cinq saisons et demie, le milieu de terrain âgé de 29 ans a quitté le Stade de Reims en janvier dernier contre 20M€ et est aujourd’hui sous contrat jusqu’en juin 2028 avec Wolverhampton.