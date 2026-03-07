Lewis Hamilton dévoile une surprise (très étonnante) : «Elle s’appelle Max...»

Ce n’est pas un secret, mais par le passé, la relation entre Lewis Hamilton et Max Verstappen a parfois pu être tendue. Ce vendredi, à l’aube du premier Grand Prix de la saison, le septuple champion du monde a révélé une étonnante surprise qui devrait clairement faire sourire les fans du Britannique, mais aussi du Néerlandais. Explications.
Ayant vécu un véritable calvaire chez Ferrari en 2025, Lewis Hamilton a totalement rechargé les batteries durant l’intersaison. Le septuple champion du monde arrive sur ce Grand Prix d’Australie avec une belle motivation. Ayant entamé ce premier week-end de compétition de la saison avec les deux premières séances d’essais libres ce vendredi matin, le septuple champion du monde affirme se sentir mieux à bord de sa monoplace.
Hamilton reboosté pour 2026
« Beaucoup de gens passent par des instants de doute à un moment de leur vie, et il est important que vous vous releviez, que vous évaluiez où vous en êtes et que vous reveniez avec ce cadre mental positif. Je me sens super bien en arrivant ici. L’entraînement a été fantastique. Le travail avec l’équipe a été incroyable. Les changements dans mon espace personnel, et dans la façon dont j’interagis avec l’équipe, la façon dont l’équipe fonctionne, sont tellement plus fluides que l’année dernière », a ainsi déclaré Lewis Hamilton, qui a également révélé une belle surprise.
Le Britannique pose avec sa vache
Grand amateur d’animaux (son chien Roscoe depuis décédé était notamment une mascotte dans le paddock), Lewis Hamilton a vu une photo de lui et d’une vache apparaître à l’écran alors qu’il se trouvait face au public australien. « Ah oui, c’est ma vache ! Elle s’appelle Max. Je n’ai pas choisi le prénom, j’en ai hérité ! J’ai une ferme et je l’ai adopté. J’en ai un autre du nom de Ombre. Ce sont les plus gentils, ils sont comme Roscoe pour moi… », a ainsi confié le Britannique qui a bien fait rigoler le public.