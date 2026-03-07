Lewis Hamilton dévoile une surprise (très étonnante) : «Elle s’appelle Max...»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, mais par le passé, la relation entre Lewis Hamilton et Max Verstappen a parfois pu être tendue. Ce vendredi, à l’aube du premier Grand Prix de la saison, le septuple champion du monde a révélé une étonnante surprise qui devrait clairement faire sourire les fans du Britannique, mais aussi du Néerlandais. Explications.

Ayant vécu un véritable calvaire chez Ferrari en 2025, Lewis Hamilton a totalement rechargé les batteries durant l’intersaison. Le septuple champion du monde arrive sur ce Grand Prix d’Australie avec une belle motivation. Ayant entamé ce premier week-end de compétition de la saison avec les deux premières séances d’essais libres ce vendredi matin, le septuple champion du monde affirme se sentir mieux à bord de sa monoplace.

Hamilton reboosté pour 2026 « Beaucoup de gens passent par des instants de doute à un moment de leur vie, et il est important que vous vous releviez, que vous évaluiez où vous en êtes et que vous reveniez avec ce cadre mental positif. Je me sens super bien en arrivant ici. L’entraînement a été fantastique. Le travail avec l’équipe a été incroyable. Les changements dans mon espace personnel, et dans la façon dont j’interagis avec l’équipe, la façon dont l’équipe fonctionne, sont tellement plus fluides que l’année dernière », a ainsi déclaré Lewis Hamilton, qui a également révélé une belle surprise.