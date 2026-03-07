Emmanuel Macron : Ce joueur de l'OM qu’il s’imaginait être… (et ce n’est pas celui à qui on pense en premier)

Président de la République, Emmanuel Macron n’en reste pas moins, comme beaucoup, un grand fan de football. Ce n’est aujourd’hui plus un secret, le chef de l’Etat est fan de l’OM et ce depuis plusieurs années maintenant. D’ailleurs, étant plus jeune, Macron s’était imaginé à la place d’un joueur du club phocéen dont l’identité pourrait vous étonner.
Bien évidemment d'être le président de la République, Emmanuel Macron a joué au football. Qu’est-ce que ça donnait alors sur un terrain de football ? En 2017, pour L’Equipe, il s’était décrit et c’est alors qu’il s’était comparé à un ancien joueur de l’OM… Bernard Prado : « J'étais latéral gauche. Je n'étais pas le plus technique. Le type un peu teigneux, assez gueulard, accrocheur sur le terrain, un peu comme Bernard Pardo ». Pour La Provence, Macron en avait rajouté une couche : « Je n'étais pas un grand technicien, mais j'allais au contact, j'adorais ça. Une sorte de Bernard Pardo ».
« J'ai trouvé ça surprenant »
Emmanuel Macron se voyait donc comme un Bernard Pardo sur un terrain de football. En 2023, pour So Foot, l’ancien joueur de l’OM avait répondu aux propos du président de la République. C’est alors qu’il avait confié : « Comment j’ai appris que j’étais le joueur préféré de Macron ? J'ai lu une interview dans laquelle il disait que s'il avait été joueur professionnel, il aurait être Bernard Pardo. J'ai trouvé ça surprenant, puis quand on creuse, on apprend que c'est un homme qui adore le football et on comprend mieux. À l'époque où je jouais, il devait collectionner les vignettes Panini, on a quand même un écart d'âge conséquent… ».
« Il est un peu plus Didier Deschamps que moi »
Mais voilà qu’aux yeux de Bernard Pardo, Emmanuel Macron se rapprocherait sur un terrain de football… de Didier Deschamps. « Sur le terrain, il donne quoi Macron ? Il est un peu plus Didier Deschamps que moi. C'est un battant, un vaillant, un gagneur qui abat du terrain. Il court énormément. C'est là que j'ai compris que c'était cohérent pour lui d'apprécier mon jeu, car moi aussi je courais beaucoup. Il est en forme et c'est normal: il faut être au top quand on fait autant de conférences et de voyages. Malheureusement, ce jour-là, j'étais en tribunes car je ne peux plus jouer: on m'a opéré des deux genoux et j'ai eu deux greffes cardiaques », confiait l’ancien Olympien.