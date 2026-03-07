Emmanuel Macron : Ce joueur de l'OM qu’il s’imaginait être… (et ce n’est pas celui à qui on pense en premier)

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Président de la République, Emmanuel Macron n’en reste pas moins, comme beaucoup, un grand fan de football. Ce n’est aujourd’hui plus un secret, le chef de l’Etat est fan de l’OM et ce depuis plusieurs années maintenant. D’ailleurs, étant plus jeune, Macron s’était imaginé à la place d’un joueur du club phocéen dont l’identité pourrait vous étonner.

Bien évidemment d'être le président de la République, Emmanuel Macron a joué au football. Qu’est-ce que ça donnait alors sur un terrain de football ? En 2017, pour L’Equipe, il s’était décrit et c’est alors qu’il s’était comparé à un ancien joueur de l’OM… Bernard Prado : « J'étais latéral gauche. Je n'étais pas le plus technique. Le type un peu teigneux, assez gueulard, accrocheur sur le terrain, un peu comme Bernard Pardo ». Pour La Provence, Macron en avait rajouté une couche : « Je n'étais pas un grand technicien, mais j'allais au contact, j'adorais ça. Une sorte de Bernard Pardo ».

« J'ai trouvé ça surprenant » Emmanuel Macron se voyait donc comme un Bernard Pardo sur un terrain de football. En 2023, pour So Foot, l’ancien joueur de l’OM avait répondu aux propos du président de la République. C’est alors qu’il avait confié : « Comment j’ai appris que j’étais le joueur préféré de Macron ? J'ai lu une interview dans laquelle il disait que s'il avait été joueur professionnel, il aurait être Bernard Pardo. J'ai trouvé ça surprenant, puis quand on creuse, on apprend que c'est un homme qui adore le football et on comprend mieux. À l'époque où je jouais, il devait collectionner les vignettes Panini, on a quand même un écart d'âge conséquent… ».