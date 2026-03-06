Mercato - OM : Un champion du monde refuse «un contrat de fou»... à cause de son fils !

Alexis Brunet

À l’été 2021, l’OM était proche de faire signer un champion du monde. Le club phocéen avait mis les formes pour obtenir cette signature en offrant un très beau contrat au principal intéressé. Malgré cette proposition, qui était financièrement très attrayante, le joueur avait finalement snobé Marseille à cause de son fils. Explications.

Il y a quelques années, un ancien joueur de l’OM était au cœur d’une polémique. Alors invité sur l’antenne de RMC, il avait tenu des propos qui étaient destinés à rester hors antenne, mais qui avaient malheureusement fuité. On apprenait alors pourquoi ce dernier n’avait pas signé de prolongation avec Marseille.

Florian Thauvin très ému après avoir affronté son ancien club : l’OM. 🥹



🎥 (@ligue1plus) pic.twitter.com/pnJFVK1V9r — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) October 25, 2025

« Ils m’ont fait un contrat de fou » Autrefois joueur majeur de l’OM, Florian Thauvin avait quitté Marseille à l’été 2021 pour s’engager avec les Tigres au Mexique. Invité en 2022 dans l’émission Rothen s’enflamme, le champion du monde avait révélé que c’était notamment pour son fils qu’il avait quitté le club phocéen. « Je n’ai pas pu en parler pendant l’interview, mais rien que pour mon fils. Aujourd’hui il a 2 ans, il parle français avec nous, espagnol avec la nounou, et il va à l’école à l’American School. C’est un truc de fou ! » Lors de cet échange qui était destiné à rester privé, mais qui a donc été diffusé, le journaliste Jean-Louis Tourre avait alors relancé l’attaquant : « Mais en vrai, tu ne t’imaginais pas l’élever à Marseille, non ? Au milieu des dingos. » L’actuel joueur du RC Lens avait avoué que c’était l’une des raisons de son départ, malgré le fait que la proposition de prolongation marseillaise était très avantageuse financièrement parlant. « Je suis honnête, ça, je ne peux pas le dire à l’antenne, mais c’est vrai que quand j’ai eu l’offre de prolongation de l’OM, et ils m’ont fait un contrat de fou, je me suis dit : "Mon fils, il a 2 ans, c’est pas possible qu’il aille à l’école à Marseille, comme ça." Et même moi et ma femme, on n’en pouvait plus. On était tous les jours dans l’appartement avec le petit, on ne pouvait pas sortir. »