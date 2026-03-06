Mercato - PSG : L’OM se rate pour son transfert, il peut signer à Paris !

Champion d’Europe en titre, le PSG a réalisé un mercato estival peu quantitatif l’été passé. Cependant, il se pourrait bien que Paris décide d’emballer le marché des transferts d’ici quelques mois, avec plusieurs arrivées à la clé. D’autant que la direction parisienne semble lorgner un joueur qui aurait pu signer à l’OM il y a quelques mois. Explications.
Auteur d’une saison exceptionnelle en 2024-2025, le PSG a décidé de conserver sa colonne vertébrale. Ainsi, les dirigeants parisiens n’ont pas souhaité bouleverser l’équilibre de l’effectif, et se sont contentés de recruter à des postes clés avec les signatures de Lucas Chevalier ainsi que d’Illya Zabarnyi. Deux gros transferts certes, mais qui n’ont pas réellement eu d’impact sur la façon dont évolue la formation de Luis Enrique.
« Je pense qu’il y aura un gros mercato du Paris Saint-Germain l’été prochain »
Cependant, l’été prochain, le PSG pourrait connaître davantage de mouvements au sein de son effectif. Spécialiste du mercato, le journaliste Fabrice Hawkins a récemment lâché une grosse révélation à ce propos sur les ondes de RMC : « Je pense qu’il y aura un gros mercato du Paris Saint-Germain l’été prochain. Je pense que ce sera comparable à ce qui s’est passé en 2022 et 2023. C’est-à-dire qu’il y a des joueurs de haut niveau qui vont arriver. »
La piste Joel Ordoñez relancée ?
Le PSG pourrait notamment se pencher sur la venue d’un défenseur central supplémentaire. Depuis quelques jours, le nom de Joel Ordoñez revient avec insistance. L’international Équatorien qui évolue à Bruges, avait déjà été lié au PSG par le passé. Mais surtout, le crack né en 2004 avait été tout proche de s’engager en faveur de l’OM l’été dernier, mais avait vu son départ être finalement bloqué par la direction du club belge. Plusieurs sources proches du dossier comme le journaliste équatorien d’ESPN Chobo Alvarez avait affirmé que le PSG était sur le coup. De son côté, le média ParisnoLimit annonce que l’entourage du défenseur a confirmé qu’une arrivée à Paris l’intéressait fortement pour l’été 2026. A suivre…