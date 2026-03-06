Mercato - PSG : L’OM se rate pour son transfert, il peut signer à Paris !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Champion d’Europe en titre, le PSG a réalisé un mercato estival peu quantitatif l’été passé. Cependant, il se pourrait bien que Paris décide d’emballer le marché des transferts d’ici quelques mois, avec plusieurs arrivées à la clé. D’autant que la direction parisienne semble lorgner un joueur qui aurait pu signer à l’OM il y a quelques mois. Explications.

Auteur d’une saison exceptionnelle en 2024-2025, le PSG a décidé de conserver sa colonne vertébrale. Ainsi, les dirigeants parisiens n’ont pas souhaité bouleverser l’équilibre de l’effectif, et se sont contentés de recruter à des postes clés avec les signatures de Lucas Chevalier ainsi que d’Illya Zabarnyi. Deux gros transferts certes, mais qui n’ont pas réellement eu d’impact sur la façon dont évolue la formation de Luis Enrique.

🚨 L’entourage de Joel Ordóñez 🇪🇨 indique que l’international équatorien serait très emballé par une arrivée au PSG lors du prochain mercato estival.



🗞️ @Xparisnolimit pic.twitter.com/naIVjBGAoS — Parisian Ballers (@parisballers) March 3, 2026

« Je pense qu’il y aura un gros mercato du Paris Saint-Germain l’été prochain » Cependant, l’été prochain, le PSG pourrait connaître davantage de mouvements au sein de son effectif. Spécialiste du mercato, le journaliste Fabrice Hawkins a récemment lâché une grosse révélation à ce propos sur les ondes de RMC : « Je pense qu’il y aura un gros mercato du Paris Saint-Germain l’été prochain. Je pense que ce sera comparable à ce qui s’est passé en 2022 et 2023. C’est-à-dire qu’il y a des joueurs de haut niveau qui vont arriver. »