Après l'annonce du départ, cette star du PSG fait ses adieux...

Après quatre année et demie à la tête de son équipe, il a décidé de claquer la porte. Ayant joué sous ses ordres, une star du PSG a tenu à lui rendre un bel hommage. En effet, ce pensionnaire du club rouge et bleu a fait passer un message fort sur les réseaux sociaux.
Nommé le 31 aout 2022 pour devenir le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui vient de faire ses valises. En effet, le technicien de 50 ans a été remplacé par Mohamed Ouahbi chez les Lions de l'Atlas. Sur son compte Instagram, Achraf Hakimi a tenu à faire ses adieux à Walid Regragui.
«Merci de nous avoir fait rêver»
« Walid Regragui, merci pour le travail exceptionnel que tu as accompli à la tête de la sélection marocaine. Ton leadership, ta passion et ta vision ont inspiré non seulement les joueurs, mais aussi tout un pays et des millions de supporters à travers le monde », a d'abord écrit Achraf Hakimi, le numéro 2 du Maroc et du PSG.
«Tu as laissé une empreinte inoubliable»
« Merci d’avoir cru au talent marocain, d’avoir renforcé l’esprit d’équipe et d’avoir montré qu’avec de la discipline, du travail et surtout avec la niya, on peut accomplir de grandes choses. Tu as laissé une empreinte inoubliable dans l’histoire du football marocain. Merci de nous avoir fait rêver et d’avoir porté nos couleurs avec tant de fierté. Légende », a conclu Achraf Hakimi, le capitaine du Maroc. Pour rappel, Walid Regragui a réalisé des prouesses avec les Lions de l'Atlas. En effet, ses protégés sont parvenus à se hisser jusqu'au dernier carré de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, ayant été éliminé par l'équipe de France. De surcroit, ils ont été finalistes de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, ayant perdu en finale contre le Sénégal à Rabat.