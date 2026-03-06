Après l'annonce du départ, cette star du PSG fait ses adieux...

Amadou Diawara

Après quatre année et demie à la tête de son équipe, il a décidé de claquer la porte. Ayant joué sous ses ordres, une star du PSG a tenu à lui rendre un bel hommage. En effet, ce pensionnaire du club rouge et bleu a fait passer un message fort sur les réseaux sociaux.

Nommé le 31 aout 2022 pour devenir le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui vient de faire ses valises. En effet, le technicien de 50 ans a été remplacé par Mohamed Ouahbi chez les Lions de l'Atlas. Sur son compte Instagram, Achraf Hakimi a tenu à faire ses adieux à Walid Regragui.

صور حفل تقديم الناخب الوطني الجديد مــحــمــد وهــبــي وتكريم ولــيــد الــركــراكــي



📸 Snapshots from the ceremony introducing the new National Head Coach Mohamed Ouahbi and honoring Walid Regragui#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/J0eBbvxFXN — Équipe du Maroc (@EnMaroc) March 6, 2026

«Merci de nous avoir fait rêver» « Walid Regragui, merci pour le travail exceptionnel que tu as accompli à la tête de la sélection marocaine. Ton leadership, ta passion et ta vision ont inspiré non seulement les joueurs, mais aussi tout un pays et des millions de supporters à travers le monde », a d'abord écrit Achraf Hakimi, le numéro 2 du Maroc et du PSG.