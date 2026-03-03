«On se parle tous les jours» : Kylian Mbappé est resté très proche de ce joueur du PSG, et ce n’est pas Hakimi !

Axel Cornic

Bien qu’il joue désormais au Real Madrid, Kylian Mbappé a laissé une trace profonde au Paris Saint-Germain, même s’il est parti dans des circonstances particulières en juin 2024. Et il semble avoir laissé des grands amis du côté du club parisien, avec notamment Achraf Hakimi et un international français auquel il serait très lié.

Il semblait pouvoir être l’homme capable de mener le PSG vers le succès. Mais c’est justement lorsque Kylian Mbappé est parti, que le club parisien a enfin décroché la première Ligue des Champions de son histoire. Et tout ça en grande partie grâce à Ousmane Dembélé, qui a su rapidement remplacer son compatriote parti au Real Madrid.

« Moi, depuis qu’on a 14 ans, je suis son premier supporter » Mais pas question de parler de rivalité entre les deux Français. Interrogé sur sa relation avec Dembélé, l’ancien du PSG s’est plusieurs fois montré assez clair. « Avec Ousmane, c’est facile, on se parle tous les jours. Le voir réaliser ça, ça me touche personnellement parce que je sais ô combien il a été critiqué, ô combien il a été moqué. Moi, depuis qu’on a 14 ans, je suis son premier supporter. J’ai toujours dit, même quand il ne marquait pas, qu’il était l’un des meilleurs joueurs du monde. Certains croyaient que je disais ça parce que je l’aime bien. Mais je sais faire la différence entre l’amitié et la réalité du terrain » avait expliqué Kylian Mbappé, en mars 2025.