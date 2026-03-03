Le PSG refuse un futur Ballon d’Or : La décision de l’entraîneur fait parler

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant son histoire, le PSG a du prendre plusieurs décisions sur le mercato qui, avec du recul, sont clairement surprenante. L'une d'elles concerne notamment un joueur, passé tout proche de la capitale et qui a finalement obtenu un Ballon d'Or loin de Paris.

La PSG a une histoire particulière avec le Brésil. Et pour cause, de nombreux grands joueurs brésiliens ont évolué à Paris. De Rai à Marquinhos en passant par Valdo, Thiago Silva, Neymar, ou encore Leonardo et Maxwell, pour ne citer qu'eux, le PSG a été une terre d'accueil pour les Auriverde. Et pourtant, Franck Henouda, ancien recruteur au Brésil pour le PSG, raconte que Kaka aurait pu s'ajouter à cette liste sans l'intervention inattendue de Vahid Halilhodžić, entraîneur du club de la capitale à l'époque.

Quand le PSG refusait Kaka « Je me dis Paris va chercher un attaquant. Moi, au Brésil, je me mets à fouiner. Et donc à Sao Paulo, je vois un joueur, il rentrait, il jouait et dans les derniers matchs, il était titulaire. Je voyais une élégance exceptionnelle, on parle de Kaka. A ce moment, il doit avoir 21 ans, il est tout jeune. Je fais un beau DVD avec derrière tout son CV, devant sa photo et le nom. Donc j’ai mis Kaka. Je rentre à Paris, le coach c’était Vahid Halilhodzic. J’appelle aussi Jean-Michel Moutier qui a aussi l’oeil pour les joueurs. Il me dit : "Viens au bureau". Je vais là-bas, je lui montre le DVD, au bout de 2 minutes, il dit : "Ça va j’ai compris. On va aller voir le coach, on va lui présenter, on a besoin à ce poste là" », racontait-il en 2024 au Média Carré.