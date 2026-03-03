Romain Ntamack - XV de France : Le scénario catastrophe évoqué sur RMC !

Axel Cornic

Très critiqué la saison dernière pour son niveau de jeu, Romain Ntamack est passé par la case opération pour tenter de régler ses pépins physiques. Mais rien n’y fait, l’ouvreur ne semble pas réussir à retrouver son véritable niveau et juste avant le Tournoi des 6 Nations, il a une nouvelle fois été stoppé par une blessure.

Il y a quelques années encore, personne n’aurait osé critiquer la charnière formée par Antoine Dupont et Romain Ntamack. Coéquipiers au Stade Toulousain, les deux menaient d’une main de maître le jeu du XV de France, avec des nombreux succès à la clé. Mais si le premier a réussi à revenir au top après sa grave blessure au genou, le deuxième les enchaines...

« Actuellement, c’est le numéro 2 » Voilà quasiment un an que Ntamack est régulièrement inquiété par son physique, qui l’a d’ailleurs contraint à déclarer forfait pour ce 6 Nations 2026. Mais il ne manque pas vraiment au XV de France, qui peut compter sur un Matthieu Jalibert éblouissant. « Actuellement, c’est le numéro 2. Maintenant, il faudra que Jalibert confirme, c’est le money time. Pour le moment il est titulaire, mais Ntamack n’est pas remplacé, il est blessé. Et le jour où il revient... » a annoncé Vincent Moscato, qui semble tout de même croire en un retour au premier plan.