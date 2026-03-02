XV de France : Un «accident regrettable» se produit, et ça tombe au plus mauvais moment !

Avec trois victoires bonifiées en trois matchs, le XV de France est le grand favori pour la victoire du Tournoi des 6 Nations, avec peut-être même un Grand Chelem. Pour cela il faudra toutefois battre l’Ecosse à Murrayfield, mais surtout l’Angleterre au Stade de France, pour une dernière journée qui s’annonce explosive... et pleine de surprises.
On ne pouvait rêver meilleure position. Toutes les équipes du 6 Nations ont perdu au moins une fois, sauf la France. Les hommes de Fabien Galthié ont en effet réussi à remporter trois victoires lors des trois premières journées et avec le bonus offensif, ce qui leur a permis de faire le plein de points. Et désormais, tout le monde se met à rêver d’un nouveau Grand Chelem, après celui de 2022.
Tout droit vers la victoire...
Il faut dire que pour le moment, aucune nation ne semble être à la hauteur du XV de France. Avec le retour d’Antoine Dupont, mais également l’explosion de Matthieu Jalibert et Thomas Ramos, sans oublier le serial-marqueur Louis Bielle-Biarrey, cette équipe semble être intouchable. En cas de nouvelle victoire bonifiée, les Français pourraient même être déclarés vainqueurs du Tournoi des 6 Nations, avant même la dernière journée et la réception de l’Angleterre au Stade de France.
Mais sans (le vrai) trophée !
Quoi qu’il arrive, le XV de France n’aura toutefois jamais le trophée officiel du 6 Nations en cas de victoire. Les organisateurs de la compétition ont en effet annoncé ce lundi que le véritable trophée a été endommagé lors d’un accident de la route et ne pourra pas être remplacé à temps, avec un « trophée d'exhibition identique » qui sera donc utilisé. « Bien que cet accident soit extrêmement regrettable, il ajoute un nouveau chapitre à l'histoire d'un trophée qui représente l'un des tournois sportifs les plus prestigieux au monde, dont les origines remontent à 1883 » ont notamment expliqué les organisateurs, dans un communiqué. Le vrai trophée ne sera pas de retour avant la prochaine édition, en 2027.