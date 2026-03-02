XV de France : Un «accident regrettable» se produit, et ça tombe au plus mauvais moment !

Axel Cornic

Avec trois victoires bonifiées en trois matchs, le XV de France est le grand favori pour la victoire du Tournoi des 6 Nations, avec peut-être même un Grand Chelem. Pour cela il faudra toutefois battre l’Ecosse à Murrayfield, mais surtout l’Angleterre au Stade de France, pour une dernière journée qui s’annonce explosive... et pleine de surprises.

On ne pouvait rêver meilleure position. Toutes les équipes du 6 Nations ont perdu au moins une fois, sauf la France. Les hommes de Fabien Galthié ont en effet réussi à remporter trois victoires lors des trois premières journées et avec le bonus offensif, ce qui leur a permis de faire le plein de points. Et désormais, tout le monde se met à rêver d’un nouveau Grand Chelem, après celui de 2022.

Tout droit vers la victoire... Il faut dire que pour le moment, aucune nation ne semble être à la hauteur du XV de France. Avec le retour d’Antoine Dupont, mais également l’explosion de Matthieu Jalibert et Thomas Ramos, sans oublier le serial-marqueur Louis Bielle-Biarrey, cette équipe semble être intouchable. En cas de nouvelle victoire bonifiée, les Français pourraient même être déclarés vainqueurs du Tournoi des 6 Nations, avant même la dernière journée et la réception de l’Angleterre au Stade de France.