Didier Deschamps regrette sa démission et balance : «J’étais impulsif»

Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France l'été prochain après la Coupe du Monde, mais avant de prendre ce poste en 2012, il était notamment passé par le banc d'un grand club étranger. Et il avoue avoir regretté d'y présenter sa démission à l'époque...

Avant de récupérer les rênes de l'équipe de France en 2012, Didier Deschamps avait vécu diverses expériences d'entraîneur en club avec l'AS Monaco (2001-2005), l'OM (2009-2012) ainsi qu'à l'étranger, du côté de la Juventus Turin (2006-2007). Et il avait démissionné de son poste au sein de la Vieille Dame après seulement une saison, un choix que Deschamps semble avoir par la suite amèrement regretté comme il l'avait confié en conférence de presse en 2021 avant de disputer le Final 4 de la Ligue des Nations à Turin avec l'équipe de France.

Deschamps était heureux à la Juventus « Ça me fait plaisir de revenir à Turin, je vais revoir des personnes que je connais bien. Je considère la Juve comme ma deuxième maison. Mon aventure en tant que coach a duré une année, une belle année », indiquait Didier Deschamps sur cette courte expérience d'entraîneur de la Juventus Turin, lui qui avait permis au club bianconero de retourner en première division italienne après l'avoir coaché en Serie B. Et il estime d'ailleurs être parti beaucoup trop tôt avec un sentiment d'inachevé avec la Juve.