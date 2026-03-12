F1 : Max Verstappen lâche tout... pour un célèbre jeu vidéo !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, les pilotes ont lâché de nombreux commentaires sur la nouvelle génération de monoplaces, et clairement cela ne fait pas l'unanimité. Le gestion de la batterie et son utilisation à certains moments clés pour obtenir un boost lorsqu'il faut dépasser donne l'impression de jouer à un jeu vidéo comme s'en est amusé Max Verstappen.

Depuis que Max Verstappen a découvert la nouvelle génération de monoplaces, il fait partie des voix les plus critiques. Le quadruple champion du monde n'apprécie effectivement pas du tout ce qu'est devenu la Formule 1 et la première course de la saison ne lui a pas fait changer d'avis, bien au contraire. Les pilotes sont désormais focalisés sur la gestion de leur batterie afin de conserver de l'énergie pour faciliter les dépassements. « C’est comme le champignon dans Mario Kart », confiait même Charles Leclerc en pleine course à Melbourne pour illustrer sa bataille avec George Russell.

Après avoir émis de lourdes critiques envers les nouvelles règles, Max Verstappen compare désormais les F1 2026 à Mario Kart ! 💬😬



Max Verstappen s'entraîne... sur Mario Kart ! Interrogé sur son entraînement pour maîtriser ces nouvelles monoplaces, Max Verstappen utilise la même comparaisons, assurant qu'il a même lâché son simulateur, pour jouer sur Mario Kart. « J’ai trouvé une solution moins chère : j’ai remplacé le simulateur par ma Nintendo Switch. En fait, je m’entraîne avec Mario Kart. Trouver les champignons se passe plutôt bien, les carapaces bleues c’est un peu plus difficile. J’y travaille. La fusée n’est pas encore là, mais elle arrive ! », lance-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre en assurant que son ressenti était très particulièrement en ce moment concernant sa carrière en Formule 1.