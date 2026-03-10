F1 - Ferrari a «la meilleure voiture» : L’annonce qui va donner beaucoup d’espoir à Lewis Hamilton, «nous n'avons aucune chance de rivaliser avec eux»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après une première année très difficile chez Ferrari, Lewis Hamilton a débuté 2026 par une quatrième place obtenue lors du Grand Prix d’Australie, juste derrière son coéquipier Charles Leclerc. Selon un pilote bien connu du paddock, ce serait la Scuderia qui aurait la meilleure voiture, devant Mercedes, de quoi donner de l’espoir au Britannique, en quête de son huitième titre de champion du monde.

Tout le monde annonçait Mercedes comme les grands favoris en ce début de saison, et cela s’est confirmé lors du Grand Prix d’Australie. Premier et deuxième sur la grille de départ, George Russell et Kimi Antonelli l’étaient également à l’arrivée. Les Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton les ont tout de même gênés, surtout lors des premiers tours et un départ très réussi, le Monégasque étant passé de la quatrième à la première place dès le premier virage.

"Vous n'étiez pas lents. Vous avez raté votre Q3" 👀



Niveaux de batterie, drapeaux bleus, réaction au réflexe de Colapinto... une cool room animée à Melbourne ! 😁 #AusGP #F1 pic.twitter.com/GEcMF8flTz — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) March 9, 2026

« Ferrari, d'après ce que nous voyons assez clairement, a la meilleure voiture » Le champion du monde en titre Lando Norris quant à lui a dû se contenter d’une cinquième position à l’arrivée, après avoir fini sixième des qualifications. « Nous sommes clairement loin du compte. Mais c'est probablement encore plus vrai du point de vue de la voiture [par opposition au moteur]. Je pense que la journée d'aujourd'hui a montré que nous sommes encore très loin, vraiment très loin, et que nous avons beaucoup de travail à faire », a confié le pilote McLaren, dans des propos relayés par Motorsport.com. « [Améliorer la voiture] n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain ou en une semaine ou deux. Je ne sais pas quel était l'écart, 50 [secondes] ? Presque un tour de retard. Pas tout à fait [autant], mais on peut dire qu'il y avait au moins cinq, six dixièmes d'écart par tour. »