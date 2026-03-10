F1 - Ferrari a «la meilleure voiture» : L’annonce qui va donner beaucoup d’espoir à Lewis Hamilton, «nous n'avons aucune chance de rivaliser avec eux»

Après une première année très difficile chez Ferrari, Lewis Hamilton a débuté 2026 par une quatrième place obtenue lors du Grand Prix d’Australie, juste derrière son coéquipier Charles Leclerc. Selon un pilote bien connu du paddock, ce serait la Scuderia qui aurait la meilleure voiture, devant Mercedes, de quoi donner de l’espoir au Britannique, en quête de son huitième titre de champion du monde.
Tout le monde annonçait Mercedes comme les grands favoris en ce début de saison, et cela s’est confirmé lors du Grand Prix d’Australie. Premier et deuxième sur la grille de départ, George Russell et Kimi Antonelli l’étaient également à l’arrivée. Les Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton les ont tout de même gênés, surtout lors des premiers tours et un départ très réussi, le Monégasque étant passé de la quatrième à la première place dès le premier virage.
« Ferrari, d'après ce que nous voyons assez clairement, a la meilleure voiture »
Le champion du monde en titre Lando Norris quant à lui a dû se contenter d’une cinquième position à l’arrivée, après avoir fini sixième des qualifications. « Nous sommes clairement loin du compte. Mais c'est probablement encore plus vrai du point de vue de la voiture [par opposition au moteur]. Je pense que la journée d'aujourd'hui a montré que nous sommes encore très loin, vraiment très loin, et que nous avons beaucoup de travail à faire », a confié le pilote McLaren, dans des propos relayés par Motorsport.com. « [Améliorer la voiture] n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain ou en une semaine ou deux. Je ne sais pas quel était l'écart, 50 [secondes] ? Presque un tour de retard. Pas tout à fait [autant], mais on peut dire qu'il y avait au moins cinq, six dixièmes d'écart par tour. »
« Sa vitesse dans les virages est incroyable »
Selon Lando Norris, c’est Ferrari qui a la meilleure voiture actuellement. « Cela s'explique en partie par la compréhension du bloc moteur [Mercedes], mais aussi par le fait qu'ils ont une meilleure voiture. Je pense que Ferrari, d'après ce que nous voyons assez clairement, a la meilleure voiture. Sa vitesse dans les virages est incroyable. » Motorsport.com précise que quand il fait référence à la « voiture », Norris veut en réalité parler du « châssis » de la SF-26. « Pour l'instant, nous n'avons aucune chance de rivaliser avec eux et nous devons travailler très dur pour comprendre et apprendre autant que possible pendant cette partie de la saison, car c'est elle qui va déterminer le reste de l'année », a ajouté Lando Norris.