Max Verstappen et Lewis Hamilton : «Ce n’est pas correct», le boss de la F1 n’a pas hésité à les recadrer !

Pierrick Levallet

2026 marque l’année du changement en F1. Une nouvelle réglementation est entrée en vigueur cette saison, et elle n’est pas vraiment du goût ni de Max Verstappen ni de Lewis Hamilton. Les deux pilotes se sont permis quelques remarques à ce sujet. Et le patron de la discipline n’a pas manqué de les recadrer.

La F1 a apporté du changement dans sa discipline en 2026. Une nouvelle réglementation est entrée en vigueur, poussant les écuries à revoir la conception de leur monoplace. Et ce changement n’a pas été très bien accueilli par Max Verstappen. « Ce n'est pas très Formule 1. Cela ressemble plus à de la Formule E sous stéroïdes. Mais le règlement est le même pour tout le monde, donc il faut faire avec. Et ça, ce n'est pas mon problème, parce que je suis favorable à des chances équitables. Mais en tant que pilote, j'aime rouler à fond. Et en ce moment, on ne peut pas rouler comme ça » avait expliqué le pilote de Red Bull lors des essais de pré-saison. Lewis Hamilton non plus n’avait pas l’air d’apprécier cette nouvelle réglementation. « La voiture est très agréable à piloter, c'est juste la puissance... La puissance est bonne quand on l'a, mais elle ne dure pas, et ce n'est pas très agréable... Vous savez, quand on commence le tour, on passe le dernier virage et un quart de la ligne droite à mi-régime, puis on passe à plein régime. Et c'est totalement contraire à ce qu'est la Formule 1 - à fond, attaque totale -. Là, on fait du 'lift and coast', etc. Cet aspect n'est pas très bon et je ne pense pas que les pilotes l'apprécient particulièrement » avait expliqué le septuple champion du monde avant le Grand Prix d’Australie.

F1 : Max Verstappen contre le PSG, la séquence que personne n’attendait avec Isack Hadjar (et c’est très drôle) https://t.co/07US4Se872 — le10sport (@le10sport) March 9, 2026

«Ce n’est pas juste» Stefano Domenicali n’a alors pas manqué de les rappeler à l’ordre. « Je pense que ce n’est pas juste, de manière générale, de parler en mal de notre incroyable univers qui permet à chacun d’entre nous de grandir, a d’abord confié le PDG de la F1 dans des propos rapportés par NextGen-Auto. Et c’est la seule chose que je dirai : ce n’est pas correct. Mais j’écoute toujours. Il faut faire preuve de prudence. Il y a une évolution, une évolution du pilotage. Cela signifie que le meilleur pilote sera capable d’être le plus rapide » a ensuite ajouté Stefano Domenicali.