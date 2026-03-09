Mercato - PSG : Une erreur dans le recrutement dénoncée sur les réseaux sociaux !

Vainqueur de la Ligue des champions la saison passée, le PSG peine un peu plus sur cet exercice 2025-2026. Peu actif sur le mercato, le club de la capitale ne parvient pas vraiment à dominer ses sujets comme ce fut le cas il y a un an. Une erreur dans le recrutement a alors été dénoncée sur les réseaux sociaux.
La saison dernière, le PSG était sur un petit nuage. Le club de la capitale dominait ses adversaires, ce qui l’avait conduit à ce sacre historique en Ligue des champions. Sur cet exercice 2025-2026 en revanche, les choses sont plus compliquées pour les Rouge-et-Bleu. Les hommes de Luis Enrique peinent à convaincre. Le jeu affiché jusqu’à présent suscite de nombreux doutes, surtout à l’approche du choc aller face à Chelsea en Ligue des champions.
Le recrutement du PSG pointé du doigt
Sur les réseaux sociaux, Abdellah Boulma s’est alors permis de pointer du doigt une erreur dans le recrutement du PSG ces derniers mois. « Je persiste à penser, et je l’ai souvent répété, que, même si la saison n’est pas finie pour le PSG, ce groupe avait besoin de sang neuf... mais c’est là qu’on mesure que le triplé en Ligue des champions du Real de Zidane relevait de l’irréel » a expliqué le journaliste sur son compte X.
Le PSG veut corriger ce problème sur le mercato
Il faut dire que le PSG a été plutôt discret sur le mercato entre l’été dernier et cet hiver. Les champions d’Europe 2025 ne se sont contentés que de quatre arrivées : Lucas Chevalier, Illya Zabarnyi, Renato Marin et Dro Fernandez. Mais face à l’avalanche de blessures à laquelle le club de la capitale est confrontée, un peu de renfort n’aurait sans doute pas été de refus dans le groupe de Luis Enrique. Le PSG semble d'ailleurs vouloir corriger ce détail pour l'été prochain.