Mercato - OM : «Je n’hésite pas une seconde», ce gros joueur a signé sans réfléchir !

L’Olympique de Marseille a profité d’une passe décisive involontaire non pas d’un, mais de deux clubs étrangers. En effet, après une compétition avec son équipe nationale, ce gardien titulaire d’une grande sélection européenne avait pour but de changer d’air et a fini par s’installer à l’OM au terme d’un feuilleton aux multiples rebondissements.
L’OM a profité d’un raté du FC Barcelone. Il y a quelques années de cela, le club phocéen attirait un gardien disposant du statut d’international après que l’institution blaugrana ait été contrainte de se retirer du dossier. Ce qui a permis au principal intéressé de se mettre à vivre une aventure qui n’était pas celle initialement pensée.
Stuttgart et Barcelone se retirent au dernier moment
A 34 ans, au sortir d’un Euro 96 où l’Allemagne avait été sacrée championne du Vieux Continent, Andreas Köpke allait se lancer un nouveau challenge après ses deux saisons à l’Eintracht Francfort. Le projet initial était de rester en Bundesliga en s’engageant au VfB Stuttgart. « Mon arrivée avait été rocambolesque. Après l’Euro 1996 victorieux en Angleterre, j’avais été présenté comme nouvelle recrue de Stuttgart, j’avais même enfilé le maillot souabe, mais le transfert avait finalement capoté à la dernière minute ». Pendant son interview avec le JDD datant de plusieurs mois, Köpke expliquait avoir vécu une situation similaire avec le FC Barcelone. « Dans la foulée, j’annonce mon transfert au FC Barcelone, mais là aussi le Barça se retire de la négociation un jour avant l’expiration d’une clause de retrait pour des incertitudes financières ».
«Quand l’OM se présente, je n’hésite pas pas une seconde»
L’Olympique de Marseille est arrivé pour lui offrir le nouveau défi derrière lequel il a couru tout l’été. Un feuilleton rocambolesque qu’il a conté au journal hebdomadaire. « Quand l’OM se présente, je n’hésite pas pas une seconde. Pourquoi ? Pour la réputation bouillante et passionnante du club et parce que plusieurs grands joueurs allemands comme Karl-Heinz Förster, Klaus Allofs et Rudi Völler avaient réussi sous le maillot blanc ». Un transfert assez fou il y a bientôt 30 ans de cela.