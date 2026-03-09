Mercato - OM : «Un traître», le transfert qui ne passe pas à l’étranger !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche soir, la rencontre entre Benfica et Porto s'est terminée sur un match nul (2-2). Et voilà que ça a été très tendu entre les deux clubs portugais, y compris sur les bancs de touche. Les esprits se sont échauffés et il a alors été question de trahison. Et voilà que l'OM s'est même retrouvé au coeur de cette altercation. Explications.

Entraîneur du Benfica, José Mourinho a vu son équipe remonter un déficit de deux buts face au FC Porto ce dimanche soir pour obtenir le match nul (2-2). Le fait est que le Special One n'a pas terminé la rencontre sur son banc de touche, ayant été expulsé. « L'arbitre dit qu'il m'a expulsé parce que j'ai tiré un ballon vers le banc du FC Porto. C'est faux. Je ne sais pas si c'était 3, 4 ou 5 ballons, mais je les ai tirés vers les tribunes pour célébrer et ainsi offrir un ballon à un supporter chanceux », a expliqué Mourinho, rapporté par L'Equipe.

José Mourinho traité « de traitre » C'est avec ce geste de José Mourinho que les tensions ont éclaté entre les deux bancs de touche. De quoi valoir à l'entraîneur du Benfica quelques insultes de la part de ses adversaires. En effet, Mourinho a fait savoir : « Je sais que techniquement, je ne suis pas très bon, mais c'était pour les tribunes. Un membre du banc du FC Porto, qui a également été expulsé, m'a traité de traître. J'aimerais lui demander "traître par rapport à quoi ?" J'ai entraîné au FC Porto, à Chelsea, à l'Inter Milan... et j'ai toujours donné le meilleur de moi-même. C'est ce qu'on appelle le professionnalisme ».