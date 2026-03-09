Mercato - OM : «Un traître», le transfert qui ne passe pas à l’étranger !

Ce dimanche soir, la rencontre entre Benfica et Porto s'est terminée sur un match nul (2-2). Et voilà que ça a été très tendu entre les deux clubs portugais, y compris sur les bancs de touche. Les esprits se sont échauffés et il a alors été question de trahison. Et voilà que l'OM s'est même retrouvé au coeur de cette altercation. Explications.
Entraîneur du Benfica, José Mourinho a vu son équipe remonter un déficit de deux buts face au FC Porto ce dimanche soir pour obtenir le match nul (2-2). Le fait est que le Special One n'a pas terminé la rencontre sur son banc de touche, ayant été expulsé. « L'arbitre dit qu'il m'a expulsé parce que j'ai tiré un ballon vers le banc du FC Porto. C'est faux. Je ne sais pas si c'était 3, 4 ou 5 ballons, mais je les ai tirés vers les tribunes pour célébrer et ainsi offrir un ballon à un supporter chanceux », a expliqué Mourinho, rapporté par L'Equipe.
José Mourinho traité « de traitre »
C'est avec ce geste de José Mourinho que les tensions ont éclaté entre les deux bancs de touche. De quoi valoir à l'entraîneur du Benfica quelques insultes de la part de ses adversaires. En effet, Mourinho a fait savoir : « Je sais que techniquement, je ne suis pas très bon, mais c'était pour les tribunes. Un membre du banc du FC Porto, qui a également été expulsé, m'a traité de traître. J'aimerais lui demander "traître par rapport à quoi ?" J'ai entraîné au FC Porto, à Chelsea, à l'Inter Milan... et j'ai toujours donné le meilleur de moi-même. C'est ce qu'on appelle le professionnalisme ».
« Quand il est parti à Marseille, était-il un traître ? »
Ancien entraîneur du FC Porto et donc aujourd'hui à Benfica, José Mourinho a été perçu comme un traite. Mais voilà que celui qui a aussi officié à Chelsea n'a voulu se laisser faire. C'est ainsi que Lucho Gonzalez a lui aussi été qualifié de traitre pour ce qui est de son départ du FC Porto vers l'OM en 2009. « Lucho (Gonzalez) m'a traité de traître. Pas une fois, mais 20, 30, 50 fois. Traître envers qui ? Quand il est parti à Marseille, était-il un traître ? Il aurait pu m'insulter autrement. J'ai été déçu parce que c'est un entraîneur comme moi », a ainsi balancé Mourinho.