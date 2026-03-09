Kylian Mbappé : La décision de Didier Deschamps qui devrait plaire au Real Madrid !

Pierrick Levallet

Le cas Kylian Mbappé suscite une véritable inquiétude depuis quelques jours. Avec sa blessure au genou, l’attaquant de 27 ans doit prendre un peu de repos forcé avec le Real Madrid. L’équipe de France suivrait aussi l’évolution de son état de santé de près en vue de la Coupe du monde. Didier Deschamps aurait d’ailleurs pris une décision qui devrait plaire aux Merengue.

Depuis quelques jours maintenant, le cas Kylian Mbappé fait parler. L’attaquant de 27 ans, touché au genou depuis décembre, ne peut plus ignorer les douleurs et doit donc prendre du repos forcé. Le capitaine de l’équipe de France devrait donc être forfait pour le match aller contre Manchester City en Ligue des champions. Le staff des Bleus suivrait aussi l’évolution de sa blessure en vue de la Coupe du monde 2026. Didier Deschamps souhaite pouvoir compter sur son capitaine en pleine possession de ses moyens.

Deschamps ne veut prendre aucun risque avec Mbappé De ce fait, le sélectionneur de l’équipe de France aurait décidé de ne pas faire jouer Kylian Mbappé ni contre le Brésil ni contre la Colombie s’il n’est pas totalement rétabli comme le rapporte AS. La récupération de l’ancien du PSG est devenue prioritaire afin de ne pas aggraver sa blessure. Le joueur lui-même ne compterait prendre aucun risque avec son genou afin de pouvoir jouer et essayer de gagner la Coupe du monde cet été. Et cette décision du staff des Bleus devrait ravir le Real Madrid.