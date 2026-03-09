Kylian Mbappé : Voilà la vraie raison de son voyage à Paris (et ça ne concerne pas Ester Exposito)

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur du PSG pendant 7 ans, Kylian Mbappé a de nouveau fait sensation dans la capitale française au cours des derniers jours. Désormais au Real Madrid, l'attaquant était de passage à Paris et on a beaucoup parlé de lui pour soin début de relation avec l'actrice Ester Exposito. Mais si Mbappé était là, c'était bien pour une autre raison.

De retour à Madrid, Kylian Mbappé n'est clairement pas passé inaperçu ces derniers jours du côté de Paris. Et ce n'est clairement pas pour des raisons sportives qu'on a parlé du capitaine de l'équipe de France. En effet, Mbappé a animé la rubrique people à cause du début de sa relation avec l'actrice Ester Exposito. Des clichés de deux célébrités en train de passer du bon temps ont même filtré sur les réseaux sociaux.

𝗠𝗕𝗔𝗣𝗣𝗘́ 🇫🇷 𝗘𝗧 𝗘𝗦𝗧𝗘𝗥 𝗘𝗫𝗣𝗢𝗦𝗜𝗧𝗢 🇪🇸 𝗔𝗣𝗘𝗥𝗖̧𝗨𝗦 𝗘𝗡𝗦𝗘𝗠𝗕𝗟𝗘 𝗦𝗨𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗜𝗦. 🥰👩‍❤️‍👨



Mbappé venu « trouver une solution » pour son genou De passage à Paris, Kylian Mbappé a donc fréquenté Ester Exposito. Mais si l'attaquant du Real Madrid était dans la capitale française, c'était pour une autre raison initialement : soigner son genou. En effet, pour la Cadena Ser, Antoine Simonneau, journaliste de L'Equipe, a expliqué : « Il est allé en France car sa blessure ne guérit pas, pour trouver une solution. Et il a consulté l’un des meilleurs spécialistes de ce type de blessure en France, qui soigne Benzema depuis un certain temps ».