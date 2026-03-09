Kylian Mbappé : Voilà la vraie raison de son voyage à Paris (et ça ne concerne pas Ester Exposito)

Joueur du PSG pendant 7 ans, Kylian Mbappé a de nouveau fait sensation dans la capitale française au cours des derniers jours. Désormais au Real Madrid, l'attaquant était de passage à Paris et on a beaucoup parlé de lui pour soin début de relation avec l'actrice Ester Exposito. Mais si Mbappé était là, c'était bien pour une autre raison.
De retour à Madrid, Kylian Mbappé n'est clairement pas passé inaperçu ces derniers jours du côté de Paris. Et ce n'est clairement pas pour des raisons sportives qu'on a parlé du capitaine de l'équipe de France. En effet, Mbappé a animé la rubrique people à cause du début de sa relation avec l'actrice Ester Exposito. Des clichés de deux célébrités en train de passer du bon temps ont même filtré sur les réseaux sociaux.
Mbappé venu « trouver une solution » pour son genou
De passage à Paris, Kylian Mbappé a donc fréquenté Ester Exposito. Mais si l'attaquant du Real Madrid était dans la capitale française, c'était pour une autre raison initialement : soigner son genou. En effet, pour la Cadena Ser, Antoine Simonneau, journaliste de L'Equipe, a expliqué : « Il est allé en France car sa blessure ne guérit pas, pour trouver une solution. Et il a consulté l’un des meilleurs spécialistes de ce type de blessure en France, qui soigne Benzema depuis un certain temps ».
« Il n'a pas vraiment confiance dans les médecins du Real Madrid »
Cela fait maintenant un moment que Kylian Mbappé traine ces douleurs au genou qui ne veulent pas disparaitre. Et à propos de cette blessure de l'attaquant du Real Madrid, Antoine Simonneau a également ajouté : « Il n'a pas vraiment confiance dans les médecins du Real Madrid car ils n'ont pas trouvé la solution à sa blessure. Il souffre de cette blessure depuis trois mois, même si c'est en partie de sa faute car il a joué blessé pour tenter d'égaler le record, certes anecdotique, de Cristiano ; ce n'était pas une bonne idée. Ses entraîneurs sont également responsables, car ils l'ont forcé à jouer des matchs alors qu'il n'était pas prêt. Il a joué 15 minutes, mais 15 minutes qu'il n'aurait pas dû jouer ».